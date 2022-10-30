الإيطالي سوني كولبريلي يعتزل سباقات الدراجات بعد مشكلة صحية

قال متسابق الدراجات الإيطالي سوني كولبريلي، الذي خضع لجراحة لزرع جهاز إزالة رجفان القلب بعد سقوطه مغشيا عليه خلال سباق كتالونيا في مارس/ آذار الماضي، اليوم الأحد، إنه قرر اعتزال سباقات الدرجات تجنبا لأي مخاطر.

وكان الأسترالي مايكل ماثيوز تفوق على كولبريلي في نهاية المرحلة الأولى للسباق في إسبانيا قبل أن يسقط المتسابق الإيطالي أرضا.

واحتاج كولبريلي (32 عاما) متسابق فريق البحرين فيكتوريوس لزراعة جهاز إزالة رجفان القلب، وتم تشخيص حالته لاحقا بأنها "اضطراب ضربات القلب غير المستقر".