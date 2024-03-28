جامع الشيخ زايد الكبير.. الإمارات في صورة مسجد (صور)

قد تكون زيارة المساجد في الإمارات، أمراً اعتيادياً للمصلين الكثر في البلد العربي والإسلامي، لكن الأمر يختلف كلياً عندما تكون الوجهة هي جامع الشيخ زايد الكبير، فالزيارة بحاجة لشيء من التخطيط المسبق لمكان يقصده الجميع.

فقد استطاع المسجد منذ تدشينه عام 2007 في أبو ظبي، حجز مكان متقدم له بين معالم البلد الذي يشهد نهضة عمرانية متواصلة، تتقدمها الأبراج الشاهقة الشهيرة التي تحضر في ذهن كل زائر للإمارات.

وعلى الرغم من كون المسجد أفقي البناء، لكنه بلونه الأبيض الناصع وقبابه الكثيرة، حاضر أيضاً في أذهان السكان والقادمين للإمارات، وهو ما يظهر في قائمة زواره يومياً، والتي تضم زعماء وقادة ومسؤولين ومشاهير من مختلف المجالات، ووفود سياحية بجانب المصلين الكثر.