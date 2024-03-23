حسن عسيري يرد على انتقادات مسلسل "ثانوية النسيم"

رد الفنان والمنتج حسن عسيري على الانتقادات التي واجهت مسلسل "ثانوية النسيم"، بدعوى أنه لا يمثل المجتمع السعودي، لافتا إلى أنّ المسلسل ليس مادة تعليمية، لكنه صنع للترفيه.

وأضاف عسيري خلال لقاء مع برنامج "تفاعلكم": "الكثير من الجمهور ينظر للدراما على أنها مادة تعليمية، لكني أقول إننا نقدم مادة ترفيهية، والمسلسل صناعة بشرية، قابلة للأخطاء والنجاح".

وتابع الفنان السعودي: "إذا كان العمل لا يعكس الواقع، وأنا أؤكد أنه لا يعكس الواقع بشكل كامل، ولكن أحيانا نصف الدراما بالمبالغة العادلة المقبولة الطبيعية، التي لا تتخطى الواقع بشكل فج، وهذا مقبول في الدراما".