بعد تصريحاته الأخيرة.. ليالي دهراب ترد على مؤلف مسرحية "صنع في الكويت"

وأضافت دهراب خلال فيديو عبر حسابها على "سناب شات": "جاسم الجلاهمة وأخصه بالاسم، هذا الإنسان سوى معي كذا حركة من كذب ولف ودوران، يا جماعة أحب احترمكم عشان أنتم تحترموني لما أقدم شيء حلو، وتقولون مقدمة شيء حلو".

وواصلت ليالي دهراب حديثها مقدمة الاعتذار لفريق عمل المسرحية، قائلة: "أحب أعتذر لكم، وأقول لكم أنا آسفة ومن قلبي زعلانة أن يمكن بعيد الفطر ما أنزل مسرحية".

وكان جاسم الجلاهمة علَّق على انسحاب ليالي دهراب من المسرحية، مبررًا تقديم 7 عروض في اليوم: "خلّوني أرد على الضجة اللي صايرة على مسرحية (صنع في الكويت) خلال الفترة الماضية على السوشال ميديا، وبأن العروض 7 مرات في اليوم، نحن كموظفين نداوم على مكاتبنا 7 ساعات أو 7 ساعات ونصف.. والعرض المسرحي مدته ساعة يعني بإجمالي 7 ساعات في اليوم.. وأكثر نجم في العمل عنده أغنيتان،.. أنا ودّي أعرف وين التعب.. الآن فيه بعض المسرحيات الكبار يوصل العرض المسرحي لها 4 ساعات، نحن عرضنا ساعة واحدة فقط وكله بلاي باك، وحركات ينفذها نجوم المسرحية".

وكشف سبب تواجد الأطباء بالمسرح أكثر من مرة، قائلًا: "بالنسبة لمن يقولون إنهم شافوا دكاترة خارجين من عندنا وطالعين، يا جماعة هذا تغيير جو وموسم إنفلونزا، ومكاننا بارد والصالة باردة، يمكن فيه مسرحية ثانية النجم فيها عرض عرضين وتعب، وليست أول مرة يحصل في الكويت أن مسرحية تعرض 6 و 7 عروض، لكن التعب طبيعي، هذه إنفلونزا فما نكبّر الموضوعات يا جماعة".