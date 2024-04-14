مجدي كامل لـ"إرم نيوز": "كوبرا" عمل مميز.. وتشبيهي بمحمود عبد العزيز شرف

شهد مسلسل "كوبرا" الذي عرض في رمضان الماضي، عودة الفنان المصري مجدي كامل للدراما بعد غياب، حيث جسد شخصية شيخون ضمن أحداث المسلسل الذي قام ببطولته الفنان محمد إمام.

وتحدث مجدي كامل عن أسباب غيابه السنوات الماضية في حوار مع "إرم نيوز"، حيث كشف عن الدوافع التي جعلته يقبل بأن يكون "كوبرا" هو العمل الذي يعود به بعد هذا الغياب، كما تحدث عن تعاونه مع الفنان محمد إمام الذي سبق وشارك والده الفنان عادل إمام في فيلم "التجربة الدنماركية"، ورد على تشبيه شخصية شيخون، بشخصية عبد الملك زرزور التي قدمها الفنان محمود عبد العزيز في فيلم "إبراهيم الأبيض".



يمثل كوبرا عودة بعد غياب.. لما كل هذا الغياب؟

غيابي خلال السنوات الماضية بسبب أنه لم يعرض علي عمل يرضي طموحي ويجعلني أوافق عليه، فأنا أرفض المشاركة في أي عمل من أجل المشاركة فقط، فأنا دائما أحرص على التنوع، وسجل أعمالي منذ بدايتي الفنية وحتى الآن يشهد على ذلك، وفي سبيل هذا التنوع مستعد للغياب سنوات.





من رشحك لهذا الدور المختلف عما قدمته من قبل؟

رشحني المخرج أحمد شفيق في أول جلسة عمل جمعت بينه وبين الشركة المنتجة وبطل المسلسل الفنان محمد إمام، وبعدها تواصلت معي شركة الإنتاج وأرسلت لي نسخة من السيناريو، وبعدها ذهبت إلى الشركة وتم التعاقد على العمل.





وما السبب الذي جعلك توافق على هذا العمل؟

عدة أسباب أهمها السيناريو، فبعد قراءته وجدت العمل جيدا ومكتوبا بحرفية عالية، وهو مختلف تماما عما قدمته من قبل، كما أن شخصية شيخون استفزتني كفنان، بالإضافة إلى أن العمل تحت قيادة المخرج المميز أحمد شفيق، وبطولة فنان محترم وخلوق مثل محمد إمام.





تعاونت مع عادل إمام من قبل، والآن تتعاون مع نجله.. كيف وجدت العمل معه؟

محمد إمام على المستوى الشخصي فنان خلوق ومؤدب ومحترم، ويكفي أن من رباه هو الفنان أستاذنا الكبير عادل إمام، والكواليس معه كانت رائعة للغاية، أما على المستوى المهني فهو نجم مميز، ملتزم ومحترم للمواعيد، ويحضر للشخصية جيدا، وهو مثل والده تماما في هذه النقاط، وفي الحقيقة هي تجربة مميزة وسعيد بالتعاون معه.





محمد إمام كتب أنه سعيد بأنك وافقت على مشاركته ووصفك بالنجم الكبير.. ما تعليقك؟

ليس غريبا عليه ولم أتفاجأ، فكما قلت هو تربية الأستاذ عادل إمام، وسعدت جدا بثنائه وأخلاقه العالية، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح.





بعض الجمهور شبهك في العمل بالفنان محمود عبد العزيز في فيلم إبراهيم الأبيض.. كيف وجدت هذا؟

لم أتوقع هذه المقارنة وهذا الشبه في الحقيقة، ولكن بالطبع شرف لي أن يتم تشبيهي بالفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، وبشخصية من أهم الشخصيات التي قدمها وهي شخصية عبد الملك زرزور في فيلم "إبراهيم الأبيض".



ما رأيك في المسلسلات القصيرة الرائجة حاليا؟

في العموم أنا ضد فكرة تحديد عدد حلقات معين لأي مسلسل، فهناك أفكار تستحق 10 حلقات فقط، وهناك أعمال يمكن تقديمها في 15 حلقة، وأعمال قصتها تقدم في 50 حلقة، فيجب ألا نربط الأعمال بعدد حلقات معينة، وأن نترك للقصة مهمة تحديد عدد الحلقات، خاصة وأن الأعوام الماضية عانينا من المط والتطويل دون داعٍ في بعض الأعمال حتى يتم استكمال 30 حلقة، والأعمال القصيرة أثبتت في الفترة الأخيرة أنها قادرة على جذب المشاهد، وقديما كان يتم تقديم السهرات التلفزيونية وكانت تحقق نجاحا كبيرا.