تشافي: الكلاسيكو ضد ريال مدريد فرصة لبرشلونة للعودة إلى الطريق الصحيح

قال تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، اليوم السبت، إن مباراة القمة ضد مضيفه ريال مدريد بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، غدا الأحد، ستكون فرصة لفريقه لاستعادة الثقة بعد النتائج المخيبة في دوري أبطال أوروبا.

وفاز برشلونة في سبع مباريات متتالية في الدوري ويتصدر المسابقة برصيد 22 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على ريال مدريد، حامل اللقب وبطل أوروبا.

لكن الفريق يعاني في دوري الأبطال إذ حقق فوزا واحدا في أربع مباريات، ويواجه خطر الخروج من دور المجموعات للموسم الثاني على التوالي.

وأبلغ تشافي مؤتمرا صحفيا: "أنا متفائل دائما، وأرى هذه المباراة فرصة رائعة لنا، نحن نتصدر (الدوري) ونريد الاستمرار في هذا المركز يوم الأحد.

"نريد وضع الماضي خلف ظهورنا، لو تحلينا بالإيجابية سيكون كل شيء على ما يرام".

واكتفى برشلونة بالتعادل 3-3 مع ضيفه إنتر ميلان بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع في دوري الأبطال يوم الأربعاء، ويتأخر بثلاث نقاط عن الفريق الإيطالي وثماني نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.

وأضاف تشافي: "حاولنا مساعدة اللاعبين على التعافي، إنه الوقت للتشديد على أفكارنا والبقاء على الطريق الصحيح".

وسيستعيد برشلونة جهود المدافع جول كوندي بعدما أوضح تشابي أنه تعافى من إصابة في العضلية الخلفية للفخذ.

وتابع المدرب الإسباني: "إنه بحالة جيدة للغاية وسعيد، شعوره جيد، وتدرب بقوة وسيكون متاحا لمباراة الأحد".