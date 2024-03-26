دراسة.. "الفقر" يسرّع من شيخوخة الدماغ

يبدو أن العيش في "فقر" يسرع من عملية انخفاض مستويات "المادة البيضاء" في الدماغ مع التقدم في العمر، ما يعجل بالشيخوخة، وفقًا لدراسة حديثة.

وأكدت الدراسة أن هناك علاقة بين انخفاض معدل الدخل والتحلل السريع للمادة البيضاء داخل الدماغ.

والمادة البيضاء ضرورية في الدماغ خاصة عندما يتعلق الأمر بنقل الرسائل والإشارات حوله، كما إن كميتها تلعب دورًا في القدرة الإدراكية.

وأظهرت الدراسة أن أولئك الذين ينتمون لأسر فقيرة أظهروا علامات أعلى من شيخوخة المادة البيضاء في أدمغتهم، كمل سجلوا درجات أقل في الاختبارات المعرفية، خلال فحوصات طبية.

ووفق الدراسة فالعيش في فقر أو التعرض للحرمان الاجتماعي والاقتصادي المزمن، يرتبط بسوء الحالة الصحية والتدهور المعرفي.

ولم يظهر هذه الانخفاض لدى الأشخاص الذين ينتمون إلى دخل أسري مرتفع. إذ يبدو أن امتلاك المزيد من المال يشكل حماية ضد التدهور المعرفي.