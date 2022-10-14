لولا بيكيه والدفاع لفاز 3-0.. برشلونة يجدد الثقة بتشافي



أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن مجلس إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا جددت الثقة في المدير الفني تشافي هرنانديز عقب التعادل 3-3 مع إنتر ميلان واقتراب الفريق من وداع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات للعام الثاني على التوالي.

وقال El Partidazo de COPE، إن التعثر الأخير ضد إنتر ميلان يضع برشلونة على وشك الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، لكن رغم ذلك ، كما أفاد فيكتور نافارو عبر برنامجه في المحطة الإذاعية الكتالونية، بأن مجلس إدارة برشلونة حافظ على ثقته في المدير الفني.

والتقى لابورتا مع تشافي بعد المباراة، والهدف هو التركيز على الكلاسيكو يوم الأحد المقبل في سانتياغو برنابيو والحفاظ على صدارة الليغا.

وأشارت المحطة إلى أن اللاعبين الكبار بالفريق لا يرقون إلى مستوى برشلونة ولولا الدفاع السيئ خاصة من ناحية جيرارد بيكيه لكان الفريق قد انتصر 3-صفر.

كما تعرض سيرجيو بوسكيتس لانتقادات شديدة عقب المباراة في ظل أدائه المتواضع أمام إنتر ميلان لدرجة أن البعض أشار إلى أن مشاركة رونالد أراوخو وغول كوندي كانت ستؤدي إلى عدم استقبال النادي الكتالوني ثلاثة أهداف من إنتر في كامب نو.

ولا شك أن الحالة السيئة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا ستلقي بظلالها على طفرته المحلية حين يخوض أصعب اختبار يوم الأحد المقبل عند زيارة غريمه الأزلي ريال مدريد في قمة مرتقبة بالليغا.

وفاز برشلونة المتجدد، وسط تألق الوافد الجديد روبرت ليفاندوفسكي، في سبع مباريات متتالية بالدوري ويتقاسم الصدارة برصيد 22 نقطة مع بطل إسبانيا وأوروبا ريال.

لكن نتائجه المحبطة في دوري الأبطال طغت على بريقه المحلي، والتعادل 3-3 مع إنتر ميلان وضعه على حافة الخروج من مسابقة النخبة من دور المجموعات للموسم الثاني على التوالي.

وحقق برشلونة فوزا واحدا في أربع مباريات بدور المجموعات، واذا فاز إنتر على فيكتوريا بلزن في الجولة المقبلة سيطيح بالفريق الكتالوني.

وسيمثل الخروج من دور المجموعات ضربة هائلة لاقتصاد برشلونة، خاصة بعد أن دفعت الأزمة المالية النادي لبيع حصة من حقوق البث التلفزيوني والاتفاق على بيع قسم الصوتيات والمرئيات.