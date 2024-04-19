"حمَل" يودي بحياة زوجين مسنين

أرْدت الشرطة في نيوزيلندا، الخميس، حملاً قتل زوجين مسنّين في مزرعة، على ما أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية.

ووفق وكالة "فرانس برس"، أعلنت الشرطة في بيان أنها عثرت على رجل وامرأة ميتين، صباح الخميس، في منزلهما غرب أوكلاند، مؤكدة أنّ حملاً كان موجودًا في مكان الحادثة عند وصولهم.

وقال ابن شقيق الزوجين دين بوريل، إن الضحيتين اللذين يتخطى عمرهما الـ 80 سنة، ماتا في "حادث مأساوي" مسؤول عنه حيوان، على ما أوردت إحدى وسائل الإعلام.

وأشارت الشرطة إلى أن شخصًا آخر لم تُعرَف هويته أصيب بجراح طفيفة إزاء هجوم الحَمَل عليه.

وتابعت: "عند وصول عناصرنا إلى المكان، واجهوا حَملَاً آخر كان يتوجّه صوبهم".

وأضافت: "بعد تقويم المخاطر، أقدموا على قتل الحَمَل".

وستخضع جثتا الضحيتين لعملية تشريح، اليوم الجمعة، بحسب الشرطة.

وتضم نيوزيلندا 5 ملايين شخص، وأكثر من 25 مليون خروف.