أنشيلوتي قبل الكلاسيكو: لن أقوم باختراعات أمام برشلونة.. وروديغر مقاتل وسيشارك غدا
قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إنه يخطط لعدم تعقيد الأوضاع قبل لقاء القمة الذي سيجمع بين فريقه ومنافسه الأكبر برشلونة، غدا الأحد.
وأكد أنشيلوتي أنه سيتجنب إجراء تغييرات كبيرة على تشكيلة فريقه هذه المرة بعد أن أشرك لاعب الوسط لوكا مودريتش في خط الهجوم بديلا لكريم بنزيما المصاب في اللقاء السابق بين الفريقين في مارس آذار الماضي ليخسر فريقه 4-صفر أمام النادي الكتالوني.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم السبت وهو يبتسم: "لن أعيد اختراع العجلة، يمكنكم الثقة في ذلك.
"في المرة السابقة حاولت أن أكون مخترعا وهزموني، لذا لا أتوقع الخروج عن المعتاد يوم الأحد.
"سنلعب كما نلعب في الوضع العادي، برشلونة منافس كبير ونحتاج لتقديم أفضل أداء ممكن".
وقال أنشيلوتي إن حارس المرمى تيبو كورتوا سيغيب عن المواجهة بسبب قلة الممارسة بينما يتعافى من إصابة في الظهر غاب بسببها عن آخر أربع مباريات للفريق.
وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم: "لقد تعافى وهذا عظيم بالنسبة لنا، لكنه بحاجة للمزيد من التدريب حتى يعود لقمة لياقته وتألقه، لن نتعجل في الدفع به حتى يكون جاهزا لذلك".
وأكد أنشيلوتي مشاركة المدافع أنتونيو روديغر المصاب بجرح كبير في الجبهة عقب اصطدامه بحارس مرمى شاختار دونيتسك الأوكراني في مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.
وأردف أنشيلوتي قائلا: "سيحتاج لقناع لحماية الوجه لكنه سيشارك في المباراة بعد حصوله على الموافقة، روديغر مقاتل.. وهو متحمس وينتظر بلهفة مباراة الأحد".
وأشار أنشيلوتي إلى أن مسيرة برشلونة المتعثرة في دوري أبطال أوروبا لن يكون لها تأثير على مواجهة الأحد.
وفي أول أربع جولات من دور المجموعات فاز برشلونة مرة واحدة فقط وهو الآن على أعتاب الخروج من البطولة الأوروبية الأولى للأندية من دور المجموعات للموسم الثاني على التوالي.
ومضى أنشيلوتي قائلا: "فاز برشلونة بجميع مبارياته في الدوري الإسباني ما عدا واحدة، وواجه مشكلات في دوري الأبطال لكنها منافسة مختلفة ولها حسابات مختلفة، على مستوى الدوري الإسباني كان برشلونة متميزا".
وقال المدرب الإيطالي أيضا: "سنستمتع، ونحن نريد الانتصار، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل".