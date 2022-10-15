أنشيلوتي قبل الكلاسيكو: لن أقوم باختراعات أمام برشلونة.. وروديغر مقاتل وسيشارك غدا

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إنه يخطط لعدم تعقيد الأوضاع قبل لقاء القمة الذي سيجمع بين فريقه ومنافسه الأكبر برشلونة، غدا الأحد.

وأكد أنشيلوتي أنه سيتجنب إجراء تغييرات كبيرة على تشكيلة فريقه هذه المرة بعد أن أشرك لاعب الوسط لوكا مودريتش في خط الهجوم بديلا لكريم بنزيما المصاب في اللقاء السابق بين الفريقين في مارس آذار الماضي ليخسر فريقه 4-صفر أمام النادي الكتالوني.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم السبت وهو يبتسم: "لن أعيد اختراع العجلة، يمكنكم الثقة في ذلك.

"في المرة السابقة حاولت أن أكون مخترعا وهزموني، لذا لا أتوقع الخروج عن المعتاد يوم الأحد.

"سنلعب كما نلعب في الوضع العادي، برشلونة منافس كبير ونحتاج لتقديم أفضل أداء ممكن".

وقال أنشيلوتي إن حارس المرمى تيبو كورتوا سيغيب عن المواجهة بسبب قلة الممارسة بينما يتعافى من إصابة في الظهر غاب بسببها عن آخر أربع مباريات للفريق.

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم: "لقد تعافى وهذا عظيم بالنسبة لنا، لكنه بحاجة للمزيد من التدريب حتى يعود لقمة لياقته وتألقه، لن نتعجل في الدفع به حتى يكون جاهزا لذلك".