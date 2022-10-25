صحف رياضية: هالاند أكثر فتكا في النصف الثاني.. وأخيرا أسينسيو
شكلت مباريات الثلاثاء في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وأبرزها مباريات لايبزيغ – ريال مدريد وبنفيكا – يوفنتوس ودينامو زغرب – ميلان، وتصريحات بيب غوارديولا حول المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على لقاء لايبزيغ وريال مدريد في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت: "أجنحة رفقة أسينسيو".
الصحيفة اهتمت بلقاء إشبيلية وكوبنهاغن وكتبت: "إشبيلية يتشبث بالأصعب حتى الآن".
كما اهتمت بترشيح أوناي إيمري مدرب فياريال لتدريب أستون فيلا وكتبت: "قنبلة: إيمري يغادر فياريال".
سبورت
ركزت الصحيفة على تألق الفرنسي عثمان ديمبيلي رفقة برشلونة في اللقاءات الأخيرة وكتبت: "ديمبيلي ينفجر".
الصحيفة تحدثت عن مدة غياب سيرجيو روبيرتو عن برشلونة بسبب الإصابة وكتبت: "سيرجيو روبيرتو يغيب 4 أسابيع".
الصحيفة اهتمت بلقاءات لايبزيغ – ريال مدريد وإشبيلية – كوبنهاغن وكتبت: "ريال مدريد يسعى لحسم المركز الأول" و "إشبيلية يرغب في البقاء حيا في دوري أبطال أوروبا".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على حفلها المنظم الذي جمع أبرز نجمات كرة القدم وكتبت: "النجمات".
الصحيفة اهتمت بتألق الفرنسي عثمان ديمبيلي رفقة برشلونة وكتبت: "انبعاث ديمبيلي".
كما اهتمت بلقاءات لايبزيغ – ريال مدريد وإشبيلية – كوبنهاغن في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت: "ريال مدريد من أجل نقطة لحسم الصدارة" و"إشبيلية.. ضرورة الفوز".
كما اهتمت بقرب انتقال المدرب أوناي إيمري لأستون فيلا وكتبت: "أوناي إيمري يرحل لأستون فيلا مقابل 7 ملايين يورو سنويا".
آس
ركزت الصحيفة على لقاء لايبزيغ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وكتبت: "أخيرا أسينسيو".
الصحيفة اهتمت بلقاء إشبيلية وكوبنهاغن وكتبت: "من أجل أهون الشر".
كما اهتمت بترشيح أوناي إيمري لتدريب أستون فيلا وكتبت: "إيمري نحو أستون فيلا مقابل 6 ملايين يورو".
الصحافة البريطانية
ذا صن
ركزت الصحيفة على تصريحات بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حول مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت: "بيب غوارديولا يعتقد أن إيرلينغ هالاند سيكون أكثر فتكا في النصف الثاني من الموسم في حال كان بعيدا عن الكربوهيدرات خلال التوقف بسبب كأس العالم".
الصحيفة اهتمت بقرب تعيين أوناي إيمري مدربا لأستون فيلا وكتبت: "أوناي مدرب جديد لأستون فيلا".
كما اهتمت بالهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد وفوز ويستهام يونايتد على بورنموث 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان ومكابي حيفا في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وموسم البرازيلي نيمار المتألق وكتبت: "نيمار الموسم السادس.. الأفضل؟".
كما اهتمت بالبرازيلي جيرسون لاعب أولمبيك مارسيليا وكتبت: "جيرسون يريد الرحيل".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديلي سبورت
ركزت الصحيفة على لقاءات دينامو زغرب – ميلان وبنفيكا – يوفنتوس في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت: "ميلان: الفوز ونقطة التحول" و "يوفنتوس: الفوز والأمل".
الصحيفة اهتمت بتشكيلة إنتر ميلانو لمواجهة فيكتوريا بلزن ونابولي لمواجهة غلاسكو رينجرز.