صحف رياضية: هالاند أكثر فتكا في النصف الثاني.. وأخيرا أسينسيو

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تصريحات بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حول مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت: "بيب غوارديولا يعتقد أن إيرلينغ هالاند سيكون أكثر فتكا في النصف الثاني من الموسم في حال كان بعيدا عن الكربوهيدرات خلال التوقف بسبب كأس العالم".

الصحيفة اهتمت بقرب تعيين أوناي إيمري مدربا لأستون فيلا وكتبت: "أوناي مدرب جديد لأستون فيلا".

كما اهتمت بالهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد وفوز ويستهام يونايتد على بورنموث 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان ومكابي حيفا في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وموسم البرازيلي نيمار المتألق وكتبت: "نيمار الموسم السادس.. الأفضل؟".

كما اهتمت بالبرازيلي جيرسون لاعب أولمبيك مارسيليا وكتبت: "جيرسون يريد الرحيل".

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على لقاءات دينامو زغرب – ميلان وبنفيكا – يوفنتوس في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت: "ميلان: الفوز ونقطة التحول" و "يوفنتوس: الفوز والأمل".

الصحيفة اهتمت بتشكيلة إنتر ميلانو لمواجهة فيكتوريا بلزن ونابولي لمواجهة غلاسكو رينجرز.