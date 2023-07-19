تزامنًا مع رأس السنة الهجرية.. الكعبة المشرفة ترتدي حلتها الجديدة
أنجزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، استبدال كسوة الكعبة المشرفة، تزامنًا مع بداية العام الهجري الجديد.
وأشرف الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على فريق مختص من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، قام بتفكيك الكسوة القديمة وتثبيت الجديدة.
وتتوشح الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء بطريقة "الجاكارد" كتب عليها لفظ (يا الله يا الله) (لا إله إلا الله محمد رسول الله) و (سبحان الله وبحمده) و (سبحان الله العظيم) و (يا ديان يا منان) وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.
ويبلغ عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة، بالإضافة إلى 7 قطع تحت الحزام و12 قنديلًا أسفل الحزام وأربع صمديات توضع في أركان الكعبة وخمسة قناديل (الله أكبر) أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تستهلك الكسوة نحو 850 كيلوغرامًا من الحرير الخام الذي صُبغ داخل المجمع باللون الأسود، و120 كيلوغرامًا من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة.
ويعمل في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة قرابة 200 صانع وإداري، ويتضمن المجمع عدة أقسام هي: المصبغة، والنسيج الآلي، والنسيج اليدوي، والطباعة، والحزام، والمذهبات، والخياطة، وتجميع الكسوة.
ويضم قسم "تجميع الكسوة" أكبر ماكينة خياطة في العالم من ناحية الطول، إذ يبلغ طولها 16 مترًا، وتعمل بنظام الحاسب الآلي.