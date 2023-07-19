تزامنًا مع رأس السنة الهجرية.. الكعبة المشرفة ترتدي حلتها الجديدة

أنجزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، استبدال كسوة الكعبة المشرفة، تزامنًا مع بداية العام الهجري الجديد.

وأشرف الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على فريق مختص من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، قام بتفكيك الكسوة القديمة وتثبيت الجديدة.

وتتوشح الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء بطريقة "الجاكارد" كتب عليها لفظ (يا الله يا الله) (لا إله إلا الله محمد رسول الله) و (سبحان الله وبحمده) و (سبحان الله العظيم) و (يا ديان يا منان) وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.