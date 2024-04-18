نادين نجيم وسلافة معمار تحتفلان معًا بنجاح عمليهما في رمضان (فيديو)
احتفلت الفنانتان اللبنانية نادين نسيب نجيم والسورية سلافة معمار بنجاح مسلسليهما 2024 و"ولاد بديعة"، اللذين عُرضا، مؤخرًا، في رمضان.
وشاركت سلافة معمار مجموعة من الصور والفيديوهات التي جمعت بينها وبين نادين نسيب نجيم عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، ظهرت في إحداها وهي تحتضن نادين، وكتبت عليها: "أحبها كثيرًا".
وظهرت سلافة ونادين في الفيديو، وهما تُهنئان بعضهما البعض بالنجاح الذي حققاه خلال الموسم الرمضاني، في حفل أقيم في منزل الإعلامي اللبناني محمد قيس في بيروت والذي قام بدعوتهما احتفالاً بنجاحهما.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصور التي جمعت بين النجمتين، مشيدين بهذه اللفتة الطيبة، والروح المتصالحة بينهما.
ومسلسل (2024) من بطولة: نادين نجيم، محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، كارمن لبس، ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، وهو من كتابة بلال شحادات، وإنتاج شركة "الصبّاح"، وإخراج فيليب أسمر، ومؤلَّف من 15 حلقة.
أما مسلسل "ولاد بديعة" فقام ببطولته: سلافة معمار، وإمارات رزق، ومحمود نصر، وسامر إسماعيل، ويامن الحجلي، ونادين تحسين بيك، والعمل من إخراج رشا شربتجي.