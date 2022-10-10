أوباميانغ يهاجم أرتيتا: لا يستطيع التعامل مع اللاعبين الكبار
شن الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم تشيلسي الحالي، هجوما حادا على مدربه السابق الإسباني ميكيل أرتيتا، قائلا إنه لا يستطيع التعامل مع "اللاعبين الكبار".
واختلف أوباميانغ، الذي انضم إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع أرتيتا أثناء فترته مع آرسنال بعدما أمضى المهاجم الغابوني أربع سنوات في نادي شمال لندن، وسجل 92 هدفًا في 163 مباراة.
وضمت هذه الفترة أكثر من عامين تحت قيادة أرتيتا، لكن الأشهر الأخيرة التي قضاها في النادي ساءت العلاقة بينهما، حيث سحب المدير الفني الإسباني شارة القيادة من أوباميانغ؛ بسبب العديد من القضايا التأديبية.
وكانت تداعيات ذلك غير قابلة للتوفيق بينهما لينهي آرسنال عقد المهاجم في فبراير/شباط؛ مما أدى إلى انتقاله إلى برشلونة ثم عودته للدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة نادٍ لندني آخر هو تشيلسي.
كان اللاعب البالغ من العمر 33 عاما أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2018-2019 وقاد آرسنال للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم التالي قبل خلافاته مع أرتيتا.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلا عن أوباميانغ: "أتذكر أنهم (برشلونة) اتصلوا أولًا بوالدي، كنا نعرف المدرب، تشافي، ثم اتصل بي وقال إن هناك فرصة لأن لديك هذه المشاكل مع آرسنال، لكن إذا أتيت فسوف تساعدنا كثيرًا، لذلك قلت، حسنًا ووافقت.
"لكن لإدارة الشخصيات الكبيرة أو اللاعبين الكبار، لا يستطيع (أرتيتا) التعامل معها. إنه (أرتيتا) يحتاج إلى بعض اللاعبين الشباب، لا يقولون أي شيء، إنهم يستمعون لما يقوله فقط".
وفي حديثه عن الموقف مع أوباميانغ خلال فيلم وثائقي عبر منصة "أمازون"، قال أرتيتا: "لقد ذهب هذا المستوى من الثقة، لقد كان قرارًا صعبًا حقًا، في منتصف الموسم، ومع أهم لاعب في النادي وتأثير عدم وجود هذا اللاعب على أداء الفريق، لكن إذا جمعت كل هذه المكونات معًا ولا يزال القرار واضحًا، فعليك أن تتخذه".
وأمضى أوباميانغ ستة أشهر فقط مع برشلونة، حيث سجل 13 هدفًا في 24 مباراة مع النادي الكتالوني.
وبسبب مشاكل النادي المالية، كان العملاق الكتالوني حريصًا على المضي قدمًا في بيع أوباميانغ في ظل سعي تشيلسي للتعاقد مع مهاجم، لذلك انتقل المهاجم الغابوني إلى البلوز خلال الصيف.
وبدأ أوباميانغ بشكل جيد مع فريق المدير الفني غراهام بوتر، حيث سجل هدفين في أربع مباريات حتى الآن.
وسيواجه تشيلسي آرسنال في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وستضيف تعليقات أوباميانغ حول أرتيتا مزيدًا من الوقود إلى النار في مواجهة من المرجح أن تكون مشاكسة.