"زلة" أنغام بمنشور دعمها غزة تضعها بمرمى الانتقادات

أثار منشور للفنانة المصرية أنغام جدلًا واسعًا بين متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن خانها التعبير فيما يبدو أثناء استنكارها ضرب مستشفى المعمداني في غزة.

وأرادت أنغام أن تعبر عن غضبها من ضرب مستشفى المعمداني في غزة، فعلقت عبر حسابها في منصة "إكس" بالقول: "#مستشفى_المعمداني #غزه يرضيك كده يارب؟؟!!!! حسبنا الله ونعم الوكيل".