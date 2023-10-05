الفائز بنوبل للكيمياء منجي الباوندي يكشف أنه رسب بالجامعة

روى منجي الباوندي، أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2023 الأربعاء، أنه رسب في أول امتحان له في الجامعة، في حادثة كادت "تدمّره" لكنها علّمته درسًا في "المثابرة".

وقال هذا الأستاذ في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا (ام اي تي)، المولود في فرنسا لأب تونسي لكنه عاش معظم حياته في الولايات المتحدة، خلال مؤتمر صحافي "كنت معتادًا على عدم التحضير للامتحانات".

خلال امتحانه الأول في جامعة هارفارد، حيث بدأ دراساته العليا، عاش هذا الكيميائي تجربة تحاكي تجارب كثيرين حول العالم.

وقال: "نظرتُ إلى السؤال الأول ولم أتمكن من الإجابة عنه. والأمر نفسه مع السؤال الثاني. وحاولتُ الإجابة عن جميع الأسئلة، لكن في النهاية حصلتُ على درجة 20 من 100"، "وقد كانت أدنى درجة في الفصل".