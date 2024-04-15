إلقاء القبض على أطراف مشاجرة جماعية بالسعودية بعد فيديو متداول
ألقت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، القبض على أطراف مشاجرة جماعية في مكان عام، بعد فيديو متداول وثق تورطهم فيها، إثر خلافات شخصية بينهم.
وفي التفاصيل، تم إيقاف 4 مقيمين من الجنسيتين المصرية والباكستانية من قبل شرطة الرياض، بعد خلاف في مكان عام وقع بينهم.
وأكد الأمن العام في حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلقاء القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ولفت إلى أن عملية البحث جارية عمن وثق ونشر الفيديو، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.