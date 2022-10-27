موعد قرعة دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا
تجرى قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الإثنين الـ7 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بمدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت السعودية الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت العالمي.
وضمنت أندية نابولي وليفربول وريال مدريد وكلوب بروج وبورتو وبايرن ميونخ وإنتر ميلان وتشيلسي ومانشستر سيتي وبروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وبنفيكا مكانا في دور الـ16 وستعرف باقي الأندية المتأهلة بعد الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات والتي تجرى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الـ1 و الـ2 من تشرين الثاني /نوفمبر.
وستقسم الأندية المتأهلة لمستويين يضم الأول الأندية التي احتلت المركز الأول في المجموعات الثمان وضمن بايرن ميونخ ومانشستر سيتي تواجدهما بعد ضمان المركز الأول في المجموعتين الثالثة والسابعة، فيما يضم المستوى الثاني الأندية التي احتلت المركز الثاني وتتواجد به أندية أنتر ميلانو وبروسيا دورتموند.
وتقضي قوانين القرعة ألا تتواجه الأندية التي من البلد ذاته، كما لن يواجه متصدر المجموعة وصيفه في دور المجموعات في دور الـ16 كما تلعب الأندية المتصدرة للمجموعات الثمان لقاءات الذهاب خارج ملعبها وتستضيف لقاءات الإياب.
وتجرى لقاءات ذهاب دور الـ16 أيام 15 و15 و21 و22 شباط / فبراير 2023 فيما تجرى لقاءات الإياب أيام 7 و8 و14 و15 آذار / مارس 2023.
ومنذ الموسم الماضي قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلغاء قاعدة أفضلية الهدف خارج الملعب وسيتم تطبيق القرار ذاته في النسخة الحالية.
ويلعب نهائي نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا بالملعب الأولمبي أتاتورك بأسطنبول التركية.