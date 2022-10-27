موعد قرعة دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا



تجرى قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الإثنين الـ7 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بمدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت السعودية الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت العالمي.

وضمنت أندية نابولي وليفربول وريال مدريد وكلوب بروج وبورتو وبايرن ميونخ وإنتر ميلان وتشيلسي ومانشستر سيتي وبروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وبنفيكا مكانا في دور الـ16 وستعرف باقي الأندية المتأهلة بعد الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات والتي تجرى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الـ1 و الـ2 من تشرين الثاني /نوفمبر.