علاء مبارك يشعل جدلا بنشره فيديو عن والده الراحل (فيديو)

شارك علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، مقطع فيديو عبر حسابه في منصة "إكس" وذلك تزامنا مع ذكرى تنحي والده عن حكم مصر في 11 فبراير عام 2011.

ويوثق الفيديو، مقابلة إعلامية مع الرئيس المصري السابق، حيث تحدث آنذاك عن أولوياته التي تتعلق بـ"المواطن البسيط"، مشددا على أنّ "حالة المواطن البسيط هي من أكثر الأمور التي تغلب على تفكيره، حين يتخذ أي قرار من قراراته".

وجاء في معرض حديث الرئيس الراحل مبارك: "شوفي من يوم ما توليت الحكم، أهم شيء يسيطر على تفكيري هو حالة المواطن، إحنا كلنا جايين من طبقات مش غنية، مش مولدين في بقنا ملاعق من ذهب، يعني كلنا على قد حالتنا فكلنا عشنا الحياة بالتدريج، واللي بيأخذ السلم بالتدريج بيشعر بالمعاناة التي يعانيها الرجل غير القادر، وهو الهدف نمرة واحد عندي، ودا هو ما يتغلب على تفكيري في كل القرارات اللي بأخدها".