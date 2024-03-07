ابتكار عراقي.. “بلاستر ذكي” يتحلل في الجلد لإيصال الدواء بدلاً من “الحقن”
ابتكر فريق مشترك في مجال هندسة المواد والطبّ النفسي بين جامعتي بابل العراقية و"هال" البريطانية، “بلاستر ذكيًا” قابل للتحلل عبر الجلد يمكن من خلاله إيصال الأدوية العلاجية لمن يعانون الرهاب، ليكون بديلاً ناجعاً عن الحقن الطبية.
وقال عضو الفريق الدكتور قاسم أحمد الشمري في كلية هندسة المواد بجامعة بابل لـ"إرم نيوز": "إنَّ الفريق تمكن من إنجاز مشروع بحثي بعنوان بلاستر ذكي قابل للتحلل عبر الجلد لإيصال دواء مضاد للذهان بمشاركة طالبة الدكتوراه "نازش" من جامعة "هال" في المملكة المتحدة وأستاذ الطب النفسي في لندن الدكتور طارق الكبيسي، ومن المؤمل أن يلاقي هذا الابتكار إقبالاً واسعاً في المستقبل القريب ونسعى للتطور دائما في المجال الطبي".
وأضاف الشمري أنَّ التقنية الجديدة "البلاستر الذكي" تخدم المصابين بالأمراض النفسية بصورة خاصة بسبب ردة فعلهم وخوفهم من استخدام الطريقة التقليدية للحقن "الإبر"، وكذلك الأطفال وبقية المرضى أيضاً ممن يعانون الرهاب من تعاطي الحقن الطبية، حيث سيكون البلاستر بديلاً ناجعاً عن استخدام الإبر العادية.
وأشار بدوره إلى أنَّ الفريق تمكن من تصنيع (مايكرو نيدل) من مادة (الكايتوسان) المستخلصة من قشور الروبيان أو الفطر وهي مادة قابلة للتحلل وغير ضارة، مؤكدا أن المنتج لا يسبب أي ألم للمريض، حيث يتوقع الفريق البحثي أن يلاقي إقبالا كبيرًا في المستقبل القريب.