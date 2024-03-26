سوق المباركية في الكويت.. بريق الماضي يهزم أضواء الأسواق العصرية (صور)

ربما يكون سوق المباركية التاريخي في العاصمة الكويتية، بشهرة الأبراج الثلاثة التي يعرفها القاصي والداني عن البلد الخليجي، لكن الأكيد أن ذلك السوق الذي يشكل رابطاً مع الماضي، لا يزال يقاوم مظاهر الحياة الحديثة ومراكز التسوق العصرية.

ففي بلد مثل الكويت، حيث الثراء الذي جلبه اكتشاف النفط منذ النصف الأول من القرن الماضي، تنتشر اليوم سلاسل لمراكز التسوق العالمية ومحلات لأشهر ماركات الملابس والعطور والإكسسوارات، لكنها لم تنجح حتى الآن في سرقة الأضواء من المباركية.

إذ يحرص سكان العاصمة والمقيمين فيها، والقادمين من مختلف مناطق الكويت، وزوارها الكثر من الخارج، على زيارة السوق الذي يظل مزدحماً طوال النهار وحتى ساعات متأخرة من الليل بسبب ذلك الإقبال الكثيف الذي يختتمه المتسوقون بمقاهي ومطاعم المباركية الكثيرة.