حياة الفهد تعلن تعرضها لأزمة صحية

وجاء في منشور، نشرته إدارة حسابها في "إنستغرام": "جمهوري العزيز أعلن اعتذاري الرسمي من عملي الرمضاني القادم مع شقيقتي الغالية القديرة سعاد عبدالله لظروف خاصة وصحية أمرّ بها في الوقت الراهن وخارجة عن إرادتي، وكل الشكر والتقدير لادارة ام بي سي على ما قدمته من الجهد والتعاون لكي نجتمع من جديد ونسأل الله العلي القدير أن يجمعنا في المستقبل القريب وتمنياتي التوفيق للجميع".

ولم تتطرق الفنانة الكويتية للمزيد من التفاصيل عن ملابسات الأزمة الصحية.