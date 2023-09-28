فيديو جديد يوثق تساقط النيران على رؤوس ضحايا عرس الحمدانية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، فيديو جديدًا، يوثق لحظة انتشار الحريق المأساوي، الذي أودى بحياة أكثر من مئة شخص وإصابة 150 آخرين، في قاعة "الهيثم" للأفراح بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى.

وأظهر الفيديو "الرقصة الأخيرة" للعروسين، لحظة إشعال الألعاب النارية، إذ ما لبثت أن مرّت ثوان، قبل أن ينظر عدد من المدعوين بذهول إلى السقف مع اشتعال النيران، مع بدء تساقط النار، فوق رؤوس الحاضرين.