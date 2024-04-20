لغز مفقود ميسان.. مراهق عراقي خرج من منزل ذويه و"اختفى"

أثار لغز اختفاء فتى من محافظة ميسان، يبلغ من العمر 15 عامًا، تعاطفًا وتفاعلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

واختفى الفتى، الذي نشرت حسابات إخبارية محلية صورته، مناشدة التواصل في حال الوصول إلى أي معلومات عنه، بعد خروجه من منزل ذويه.