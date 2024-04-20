حاجز شرطة في إحدى مناطق العراق
حاجز شرطة في إحدى مناطق العراقأ ف ب (أرشيفية)

لغز مفقود ميسان.. مراهق عراقي خرج من منزل ذويه و"اختفى"

أثار لغز اختفاء فتى من محافظة ميسان، يبلغ من العمر 15 عامًا، تعاطفًا وتفاعلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

واختفى الفتى، الذي نشرت حسابات إخبارية محلية صورته، مناشدة التواصل في حال الوصول إلى أي معلومات عنه، بعد خروجه من منزل ذويه.

الفتى المفقود سجاد مرتضى
الفتى المفقود سجاد مرتضىمواقع التواصل الاجتماعي

وفي تفاصيل مقتضبة، ذكر متابعون أن الفتى يدعى سجاد مرتضى العبياوي، ويبلغ من العمر 15 عامًا، وقبل نحو 10 أيام خرج من منزل ذويه، لكنه لم يعد مطلقًا منذ تلك اللحظة.

ولم يتم الكشف عن وجهة الفتى التي كان من المقرر أن يتوجه إليها حين خروجه، فيما لم يتم الإدلاء بأي تفاصيل أخرى عن الحادثة.

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اختفاء

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