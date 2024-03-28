رانيا يوسف لـ"إرم نيوز": "بقينا اتنين" قصة كل بيت مصري

قالت الفنانة المصرية رانيا يوسف في حوار أجرته مع "إرم نيوز"، أنّ ما جذبها لمسلسل "بقينا اتنين" الذي تخوض به الماراثون الرمضاني الجاري، هو أنه قصة موجودة في كل البيوت المصرية، لافتة إلى أنها سعيدة بالتعاون مع الفنان شريف منير.

وحول مشاركتها في أكثر من عمل في وقت واحد، أكدت الفنانة المصرية أنها كفنانة محترفة لها خبرة كبيرة تستطيع الفصل بين الأدوار المختلفة في الموسم الواحد.

حدثينا عن مشاركتك في الموسم الرمضاني الجاري؟

وجودي في هذا الموسم هو صدفة، لأنّ المسلسل كان مقررًا عرضه في شهر نوفمبر الماضي، ثم تم تأجيله لشهر ديسمبر، ثم تم تأجيله مجددًا، لنتفاجأ بعدها أنه سيعرض في رمضان، ولكن سعيدة بالطبع بالمشاركة.

هل عرْض المسلسل في رمضان أثار قلقك؟

بالعكس.. سعدت جدًّا لعرض المسلسل في رمضان، فهو بمثابة مفاجأة غير متوقعة كما أخبرتك.

ما الذي جذبك في مسلسل "بقينا اتنين"؟

أكثر شيء جذبني هو أن القصة تلمس كل بيت مصرى تقريبا، وهو الزواج في سن مبكرة، وبعد سنوات كثيرة يحدث الملل والتعود يتسلل إليهم، وتبدأ المشاكل.

وماذا عن التعاون بينك وبين الفنان شريف منير؟

هذا أول تعاون بيننا، وسعيدة للغاية به، شريف منير فنان قدير وملتزم ومحترف للغاية، وموهوب جدًّا، وحدث بيننا حالة حلوة، وكان بيننا كيمياء حلوة سيلاحظها الجمهور خلال المسلسل.

خبرة وشاطرة وصاحبة رؤية.. صفات وصفك بها شريف منير، ما تعليقك؟

في الحقيقة هو فنان مجامل ولطيف، وقال عني "خبرة" وذلك بحكم السنوات الكثيرة التي قضيتها في التمثيل، ووصفني بـ الشاطرة لأنني أحب عملي، وأجتهد فيه قدر المستطاع، وصاحبة رؤية لأن هناك العديد من المشاهد بالمسلسل أنا عشتها في الحقيقة.

كلمينا عن شخصية ياسمين في "بقينا اتنين"؟

شخصية ياسمين تشبهني كثيرًا، فهي أم مستقلة ماديا.. رغم أنها متزوجة فإنها تحرص على أن تستقل بأموالها، وهذه نقطة مهمة جدا، لذا أرى أننا متشابهتان جدًّا.

كيف قمت بالاستعداد لشخصية ياسمين؟

أنا شعرت بالشخصية للغاية، ورأيت أن السيناريست أماني التونسي كاتبة حوار جيدة وحقيقية للغاية، كثير من المشاهد التي قمت بتصويرها هي موجودة في الحقيقة ومرت علي من قبل في حياتي الشخصية، لذلك كانت الشخصية قريبة من قلبي، ولم تأخذ مني وقتًا طويلًا للتحضير.

ماذا عن العلاقة بينك وبين الفنانة ميمي جمال؟

العلاقة لطيفة للغاية، فهي تجسد شخصية أم مصرية ترفض أن تنفصل ابنتها وينخرب بيتها، وطيلة الوقت تعطي نصائح بأن الزوجة لا بد تيجي على نفسها من أجل استمرار الحياة، وهي مثل أي أم مصرية، تخاف على الأولاد والبيت، ومصلحة ابنتها، وخائفة من كلام الناس ونظرتهم للمطلقة، ولكني أعتقد أن الجيل الحالي لم يعد يبالي بكلام الناس.

هل تدخلت في القصة أو اختيار الأبطال؟

لم أتدخل في التفاصيل، ولكن أحيانا كنت أقترح بعض الأشياء على فريق العمل، كما يحدث في أي فريق عمل، وهذه صفات فريق العمل الناجح، خاصة إذا كان المخرج متفهما على أرض الواقع، خاصة وأن المخرج عاش تجربة الانفصال، وطيلة الوقت كان يأخذ رأيي في بعض الأشياء بالنسبة لتجربة الانفصال، وكنا نتناقش أنا وهو وشريف منير في تجربة الانفصال، وكيف سيفيد هذا المشاهد بشكل كبير.

كلمينا عن مشاركة الفنان القدير أحمد عبد العزيز في المسلسل؟

الأستاذ أحمد عبد العزيز بدايتي الفنية كانت معه، حيث أن أول مسلسل قدمته في حياتي هو مسلسل "عروس البحر"، وكانت مشاهدي معه، وهو فنان كبير له كل الاحترام والتقدير، وهو أستاذي وله فضل كبير علي.

تعيشين حالة نشاط فني خلال الفترة الراهنة.. حدثينا عن تصويرك أكثر من عمل في آن واحد؟

في الحقيقة لم أصور هذه الأعمال في الوقت ذاته، حيث أنني صورت مسلسل "بقينا اتنين"، ثم صورت دوري في "السرداب" والذي أشارك به كضيفة شرف، ثم صورت مسلسل "جريمة منتصف الليل" الذي أجسد فيه دور البطولة، لذا كان لدي الوقت الكافي لتصوير كل عمل على حده، ولم يكن الأمر مرهقا بالنسبة لي.

الأعمال الثلاثة أدوارك بها مختلفة تماما، كيف تستطيعين الفصل بين الشخصيات؟

أستطيع الفصل كوني ممثلة محترفة، أعلم متى وكيف أفصل بين شخصية وأخرى، بعد سنوات العمر التي قضيتها في التمثيل، أصبح لدي الخبرة في هذه النقطة.

منشغلة بالتلفزيون عن السينما.. هل سنشاهدك في السينما قريبا؟

الحمد لله اسمي جيد في الدراما وأحقق نجاحات جيدة، وقريبا سترونني في السينما، إذ إنني بالفعل تعاقدت على فيلمين أحدهما اسمه "زبدة سايحة"، وسنقوم بتصويره بين القاهرة ودبي بعد العيد مباشرة، وفيلم آخر اسمه "حمام العريس" بطولتي مع الفنان عمرو عبد الجليل والفنان حسين فهمي، وسنبدأ تصويره أيضًا بعد العيد.