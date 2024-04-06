شركة "سترات حماية" تختبر منتجها بـ"طعن" مديرها التنفيذي (فيديو)

ولم يكتفِ الرجل في العرض الترويجي بذلك، بل أحضر سيفا وعصا بيسبول، وقام بتجربة الاعتداء على المدير التنفيذي؛ إذ تعرض المدير للضرب العنيف بهما من الأمام والخلف، دون أن يؤثر عليه ذلك.

وبينما تم العرض الترويجي لسترة الحماية في أحد المعارض، لم يعرف تحديدا اسم الشركة.

واعتبر العديد من المتابعين أن العرض مخيف ومروع، فيما شكك آخرون بالتجربة، لافتين إلى أنّ الأدوات المستخدمة في الاعتداء قد تكون مصنوعة من البلاستيك.