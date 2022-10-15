ترتيب الدوري الكويتي.. الكويت يتعادل مع القادسية ويرتقي للصدارة

تعادل القادسية مع نظيره الكويت، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب جابر الأحمد الدولي بالجولة السابعة للدوري الكويتي لكرة القدم.

وتقدم لفريق القادسية عيد الرشيدي في الدقيقة 60، قبل أن يتعادل عمرو أحمد عبد الفتاح للكويت في الدقيقة 63.