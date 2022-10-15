ترتيب الدوري الكويتي.. الكويت يتعادل مع القادسية ويرتقي للصدارة
الكويت وصل للنقطة الـ14 متصدرا جدول الترتيب.
تعادل القادسية مع نظيره الكويت، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب جابر الأحمد الدولي بالجولة السابعة للدوري الكويتي لكرة القدم.
وتقدم لفريق القادسية عيد الرشيدي في الدقيقة 60، قبل أن يتعادل عمرو أحمد عبد الفتاح للكويت في الدقيقة 63.
بهذه النتيجة، وصل القادسية للنقطة التاسعة في المركز الثامن، والكويت للنقطة الـ14 متصدرا جدول الترتيب.
وكان الكويت قد فاز في آخر لقاء ضد القادسية بنتيجة 3-0 يوم 4 مارس الماضي في الدوري، كما أن القادسية لم يفز في آخر 3 مواجهات ضد الكويت.