كينيا تعتزم توسيع علاقاتها التجارية مع الإمارات

أعلن القصر الرئاسي الكيني، السبت، أن كينيا ستوسع علاقاتها التجارية مع الإمارات.

وأضاف القصر في تغريدة على "تويتر"، "اتفق البلدان على تسريع الاتفاقيات التجارية وتشكيل لجنة مشتركة لاستكشاف شراكات استثمارية في مجالات النفط والغاز ونقل التكنولوجيا والزراعة والرعاية الصحية وكذلك تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أن الإمارات وكينيا اتفقتا على بدء محادثات بشأن شراكة اقتصادية شاملة هذا العام ستكون الأولى من نوعها بين الدولة الخليجية ودولة أفريقية.

يذكر أن المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين شهدت قفزة نوعية خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفع المعدل السنوي للتبادل التجاري من 1.46 مليار دولار أمريكي خلال 2014 – 2016 إلى 2 مليار دولار أمريكي خلال 2017-2018، بمعدل نمو ناهز 37%، حيث جاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع التبادلات التجارية في المنتجات البلاستيكية ونشاط إعادة التصدير من الإمارات إلى كينيا.