"وجبة برياني" تنقذ شابًا من الانتحار

تمكَّن رجال الشرطة في مدينة كولكاتا في الهند من إنقاذ حياة رجل، حاول الانتحار والتهديد بشنق نفسه.

ووفق موقع "news9live"، تسلق رجلٌ جسرًا في كولكاتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية، وهدد بشنق نفسه باستخدام حبل معلق في الهيكل الحديدي للجسر.

وأثناء ذلك حضر رجال الشرطة للموقع، للتفاوض مع الرجل، حيث أقنعوه بالتراجع عن قراره بعدما وعدوه بإحضار مشروبات باردة وبرياني له.

وكان عدد من سائقي السيارات، الذين شهدوا على صعود الرجل للجسر، أبلغوا الشرطة بشأن الواقعة، خاصة بعد تسبب الرجل في تعطيل حركة المرور.

وفي التفاصيل، صعد شاب ثلاثيني على جسر لأحد الطرق، وأخذ بانتقاد الأوضاع في البلاد، ثم ربط حبلًا في الهيكل الحديدي للجسر وهدد بالانتحار شنقًا.

وبعد تلقي البلاغ، هرع رجال الشرطة على الفور إلى المكان، وقال شهود عيان إن الشاب كان من الممكن أن يموت لو سقط من أعلى الهيكل الحديدي للجسر، الذي تسلقه، لارتفاعه 40 قدمًا على الأقل عن الطريق، وفي حال أخرى كان ليموت دهسًا تحت المركبات المارة على الطريق أسفل منه.

واستدعت الشرطة، رجال الأطفاء، للمساعدة في عملية الإنقاذ، الذين تواصلوا مع الشاب بدورهم لإقناعه بالتراجع عن قراره، بينما كانت مجموعة أخرى من رجال الشرطة ومسؤولي الإطفاء يتسلقون الهيكل الحديدي باستخدام السلالم، لإنزاله من المكان.

وبالفعل، نجح رجال الشرطة في إقناع الشاب بالعدول عن فكرة الانتحار بعدما وعدوه بإحضار المشروبات الباردة والبرياني فاقتنع ونزل عن الجسر.

لكن بمجرد نزوله عن الجسر، تم الاتصال بعائلته، وإبلاغهم أنه تم تحويل الشاب للمستشفى بعد ثبوت عدم استقراره العقلي، وهو يخضع حاليًّا للعلاج في المستشفى.