بسبب دراجة بخارية.. إنهاء ثأر استمر 13 عامًا بين عائلتين في مصر
استطاعت اللجان العرفية ولجنة فض المنازعات في محافظة قنا في صعيد مصر إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين معروفتين، استمرت 13 عامًا بسبب الخلاف على دراجة بخارية من نوع "توك توك"، راح ضحيتها شاب من إحدى العائلتين على يد 3 آخرين.
وأُقيم سرادق كبير في المحافظة، جمع بين العائلتين، وقيادات من الشرطة، ولجنة الصلح وفض المنازعات، قام خلالها كبار العائلتين بالتصالح مع بعضهما، لتنتهي الخصومة بعد سنوات عديدة من الخلافات، ومحاولة قتل أفراد العائلتين بعضهم البعض.
وكشف أحد أعضاء لجنة الصلح في تصريحاته لموقع "القاهرة 24" المحلي أنّ لجنة الصلح تحاول منذ 4 أشهر التوفيق بين العائلتين، لافتًا إلا أنهم عانوا كثيرًا حتى وافقت العائلتين على الصلح، مؤكدًا أن هذا اليوم بمثابة "عيد" لأهالي مركز "قوص" بمحافظة قنا.
وأشار عضو آخر يدعى عبد الفتاح، إلى أن قرار الصلح أسعد الجميع، شاكرًا جهود كل من تدخلوا لأجل إتمامه.