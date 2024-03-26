مراهقة تقتل نفسها بالخطأ بعد عراك مع الشرطة

قتلت فتاة لاتينية في الولايات المتحدة نفسها بعد أن أطلقت خطأ على نفسها عيارًا ناريًّا خلال عراك مع شرطيين كانوا يحاولون أن يستعيدوا منها مسدسًا سحبته من أحد عناصر شرطة لوس أنجلوس.

ووفق بيان للشرطة، فإن الفتاة طرقت باب مركز الشرطة في لوس أنجلوس، مساء الأحد، وعندما فتح الشرطيون الباب، ركضت الفتاة المراهقة إلى الردهة قبل أن تمسك بمسدس شرطي وتأخذه.

وإثر ذلك، اندلع عراك بين أفراد الشرطة والفتاة المسلحة، وخلال الاشتباك أصيبت الفتاة بعيار ناري، وأعلنت عناصر الدفاع المدني لاحقًا وفاتها.

وكشفت تحريات أن الفتاة كانت بعهدة أسرة حاضنة، وقد اتصل أفراد هذه العائلة لإبلاغ الشرطة أنها غادرت المنزل بطريقة مقلقة.

وقال مكتب قائد الشرطة إن "الأب في الأسرة الحاضنة أفاد في بلاغه بأنها ربما كانت تعاني من أزمة ما، مرتبطة بصحتها العقلية"، وخلال الاتصال أشار إلى أنهم "لا يعرفون إلى أين توجهت".

ونفت قيادة الشرطة أنه يكون الشرطي هو من أطلق النار من جانبه خلال العراك مع الفتاة.