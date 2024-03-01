بعد عملية معقدة.. السعودية تنجح بفصل التوأم السيامي "حسنة وحسينة"
نجحت عملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة" في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني في العاصمة السعودية الرياض، بعد عملية معقَّدة.
ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، امتدت العملية الجراحية إلى 16 ساعة ونصف الساعة، ونُفذت على 9 مراحل، وشارك فيها 39 من الاستشاريين والمختصين والفنيين من أقسام: التخدير، وجراحة الأطفال، وجراحة المسالك البولية، وجراحة العظام، وجراحة التجميل، وجراحة الأعصاب للأطفال، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية.
وأوضح رئيس الفريق رئيس الفريق الطبي والجراحي السعودي لعمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله الربيعة في تصريح صحافي، أن التوأم السيامي النيجيري (حسنة وحسينة) قدمتا إلى السعودية، في الـ31 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023، وقام الفريق الطبي بعد دخول التوأم إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بإجراء فحوصات دقيقة ومتعددة لهما.
وتبين أن التوأم يشتركان في عدة مناطق في أسفل البطن والحوض وأسفل العمود الفقري والأعصاب السفلية للعمود الفقري، وتقرر إجراء عملية أولية لهما بفصل قناة العمود الفقري، حيث قام الفريق الطبي المختص بجراحة الأعصاب بإجراء هذه العملية منذ عدة أسابيع، بعد ذلك عقد الفريق الطبي والجراحي عدة اجتماعات وقرر الفريق إجراء عملية الفصل، يوم الخميس، والتي تكللت بالنجاح.
وأفاد الدكتور الربيعة أن هذه العملية تعد رقم 60 للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، حيث استطاع البرنامج السعودي خلال 34 عامًا أن يعتني بـ 135 توأما سياميًا من 25 دولة.