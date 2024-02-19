رئيس الوزراء الأوكراني يطلب مساعدة اليابان في إعادة إعمار بلاده

دعا رئيس الوزراء الأوكراني الحكومة اليابانيّة والقطاع الخاصّ، اليوم الاثنين، إلى زيادة الدعم لإعادة إعمار بلاده، واعدا بـ"معجزة اقتصاديّة" بمجرّد انتهاء الحرب المستمرّة مع روسيا منذ نحو عامين.

وقال دينيس شميغال في مؤتمر ضمّ نحو 300 من المسؤولين الحكوميّين ورجال الأعمال من اليابان وأوكرانيا، "منذ بدء الغزو الشامل، قدّمت اليابان لأوكرانيا أكثر من 10 مليارات دولار من الدّعم المتنوّع"؛ ما يجعلها رابع أكبر مانح.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شميغال توضيحه: "بفضل هذا التمويل خلال هذه الحرب الرهيبة التي تسبّبت بها روسيا، تمكّن ملايين الأوكرانيّين من البقاء على قيد الحياة".

وكان مقررا أن يُلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر الفيديو أمام التجمّع في طوكيو، بحسب الوكالة، لكنّ ذلك ألغي حسبما قال المنظّمون.

وتابع شميغال "القطاع الخاصّ هو المحرّك الرئيس لجهود إعادة الإعمار في أوكرانيا، نودّ أن نعمل مع اليابان على تحديث أوكرانيا وإعادة إعمارها. نريدكم جميعا أن تكونوا جزءا من المعجزة الاقتصاديّة لأوكرانيا".