ميغان ماركل تحرج امرأة أرادت الوقوف بجانب الأمير هاري (فيديو)
أظهرت لقطات موثقة للممثلة الأمريكية ميغان ماركل تعمدها إحراج امرأة بعد أن طالبتها بأن تقف إلى جانبها وليس إلى جانب زوجها الأمير هاري.
ووفق صحيفة "ذا صن"، كانت ميغان تقف إلى جانب زوجها بعد حضورهما عرض "رويال سالوت بولو" في "بالم بيتش" في ولاية فلوريدا.
وشارك هاري في لعبة البولو الرياضية، إلى جانب صديقه فيجويراس في محاولة لجمع الأموال لصالح مؤسسته الخيرية.
والتقطت كاميرا "نتفلكس" اللحظة المحرجة بعد انتهاء العرض، عندما طلبت ميغان من امرأة ترتدي فستانا أبيض وأرادت التقاط صورة معها والأمير هاري، بالابتعاد عن زوجها، مطالبة إياها بالتنحي والوقوف إلى جانبها.
وأثناء اقتراب امرأتين منهما رغبة في التقاط الصور، يُمكن سماع ميغان في الفيديو المتداول، وهي تقول لإحداهما، وكانت على وشك الوقوف إلى جانب الأمير هاري: "هل تريدين المجيء إلى هنا؟"، ثم ابتسمت وهي تشير إلى المرأة لتقف إلى جانبها بدلًا من الوقوف إلى جانب زوجها هاري.