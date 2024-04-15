ميغان ماركل تحرج امرأة أرادت الوقوف بجانب الأمير هاري (فيديو)

والتقطت كاميرا "نتفلكس" اللحظة المحرجة بعد انتهاء العرض، عندما طلبت ميغان من امرأة ترتدي فستانا أبيض وأرادت التقاط صورة معها والأمير هاري، بالابتعاد عن زوجها، مطالبة إياها بالتنحي والوقوف إلى جانبها.

وأثناء اقتراب امرأتين منهما رغبة في التقاط الصور، يُمكن سماع ميغان في الفيديو المتداول، وهي تقول لإحداهما، وكانت على وشك الوقوف إلى جانب الأمير هاري: "هل تريدين المجيء إلى هنا؟"، ثم ابتسمت وهي تشير إلى المرأة لتقف إلى جانبها بدلًا من الوقوف إلى جانب زوجها هاري.