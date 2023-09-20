يسرا: "الحزن" وراء رفض ميرفت أمين تكريمها بمهرجان الجونة

أوضحت الفنانة المصرية يسرا الأسباب خلف رفض الفنانة ميرفت أمين، التكريم، في الدورة المقبلة من مهرجان "الجونة" السينمائي 2023.

وقالت في مقابلة إعلامية مع "عرب وود" إنها كانت تتمنى قبول ميرفت أمين لتكريمها، لأنها "تستحق ذلك".

وأعلنت أن الفنانة "أمين" رفضت التكريم رغم ضغطي عليها للقبول، لافتة إلى أن سبب رفضها يعود إلى حزنها بسبب فقدان أصدقائها في الوسط الفني.

وأكدت الفنانة يسرا تقديرها لمشاعر الفنانة ميرفت أمين والأسباب التي دفعتها إلى الاعتذار عن التكريم في المهرجان.

وعاشت الفنانة ميرفت أمين حالة حزن في الآونة الأخيرة بعد وفاة أصدقاء مقربين لها في الوسط الفني على رأسهم رجاء الجداوي ودلال عبدالعزيز وسمير غانم وسمير صبري، ما جعلها أكثر ابتعادًا عن الأضواء.