ظهور الفنان الكويتي صالح الباوي يثير تعاطفًا بعد اكتشاف مرضه

أثارت صورة حديثة تم التقاطها للفنان صالح الباوي بعد غياب سنوات عن الساحة الفنية، تعاطفًا واسعًا من قبل شخصيات بارزة ومشاهير، إثر اكتشاف أن غيابه كان بسبب المرض.

وكان الباوي قد ظهر في صورة أثناء زيارة عبد العزيز الشطي له، وهو يرقد على سرير العلاج، بينما بدت ملامحه جامدة.

وبحسب الصورة المتداولة التي جمعت الفنان الكويتي مع الشطي، فإن الباوي أصيب بجلطة تسببت له بشلل نصفي.