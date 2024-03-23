ظهور الفنان الكويتي صالح الباوي يثير تعاطفًا بعد اكتشاف مرضه
أثارت صورة حديثة تم التقاطها للفنان صالح الباوي بعد غياب سنوات عن الساحة الفنية، تعاطفًا واسعًا من قبل شخصيات بارزة ومشاهير، إثر اكتشاف أن غيابه كان بسبب المرض.
وكان الباوي قد ظهر في صورة أثناء زيارة عبد العزيز الشطي له، وهو يرقد على سرير العلاج، بينما بدت ملامحه جامدة.
وبحسب الصورة المتداولة التي جمعت الفنان الكويتي مع الشطي، فإن الباوي أصيب بجلطة تسببت له بشلل نصفي.
بدوره، كشف الصحافي نايف الشمري في مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" أن الباوي يعاني من آثار جلطة قلبية، وهو مقعد على السرير منذ 4 سنوات على الأقل.
وفوجئ مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمرض صالح الباوي، منتقدين إهمال الفنانين، داعين له بالشفاء العاجل.
وعلّق أحد الحسابات الكويتية متأسفًا: "والله العظيم هالديره حلاته الواحد بصحته وعافيته، من يطيح الواحد محد يدري عنه، للأسف جحود ونكران مو طبيعي، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، آخر واحد ولد الديره كاهو مريض الله يشفيه محد يدري عنه".