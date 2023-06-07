انتخاب نعمان كورتولموش رئيسًا للبرلمان التركي

فاز النائب عن حزب العدالة والتنمية، نعمان كورتولموش، اليوم الأربعاء، برئاسة البرلمان التركي، بعد حصوله على 321 صوتًا في الجولة الثالثة من الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبرلمان التركي، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

وبات كورتولموش، النائب عن ولاية إسطنبول، الرئيس الـ 30 للبرلمان التركي بعد فوزه بالغالبية المطلقة (301 صوتًا) في الاقتراع الذي شارك فيه 586 نائبًا.

ونال مرشح حزب الشعب الجمهوري تكين بينغول 160 صوتاً، فيما حصلت مرشحة حزب اليسار الأخضر تولاي حاتم أوغولاري أوروتش على 51 صوتا، ومرشح حزب "أيي" جهان باتشاجي على 43 صوتًا، ومرشح حزب العمال التركي شرف الدين جان أطالاي على 4 أصوات، فيما اعتبرت 5 أصوات باطلة.