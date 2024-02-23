القبض على فنان تونسي تورط في شبكة مخدرات

قررت النيابة العمومية في تونس حجز ممثل شاب معروف بعد إيقافه، إثر تفكيك شبكة لترويج المخدرات.

ووفق موقع "موزاييك"، فإن بلاغًا ورد إلى الجهات الأمنية يفيد بوجود شبهة نشاط لعدد من الشبان من نابل في مجال ترويج المخدرات.

وإثر تحريات مكثفة، تم الشروع في تفكيك الشبكة، وضبط الشبان المشتبه بهم بين نابل والعاصمة، حيث تم إيقاف ممثل شاب معروف، يشتبه بتورّطه في تعاطي المخدرات.

وحجز رجال الأمن كميات متفاونة من الكوكايين والقنب الهندي، وأنواعًا مختلفة من الأقراص المخدرة.

ولا تزال التحقيقات مستمرة للقبض على بقية أفراد الشبكة، لإحالتهم إلى القضاء.