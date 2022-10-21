نظام لتخزين الطاقة لن يترك منزلك يغرق في الظلام
ازدادت الحاجة إلى مصادر طاقة طارئة أو محمولة في ضوء العديد من الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان في السنوات الأخيرة.
ومما لا يثير الدهشة أن السوق الاستهلاكية كانت سريعة في تلبية الحاجة، وأنتجت عدة شركات فئات متعددة من مولدات الطاقة المحمولة التي تؤدي الغرض.
ورغم توفر شواحن طاقة لكل غرض، فإن القليل منها يمكنه حقًا تشغيل منزل بأكمله لأيام أو حتى أسبوع فقط على البطاريات التي تم شحنها لما يزيد قليلاً على ثلاث ساعات على الأكثر.
وهذا هو الاقتراح المغري الذي يطرحه نظام SuperBase V، حيث يقدم حلاً مريحًا وخاليًا من الإجهاد لتشغيل المنزل أثناء حالة الطوارئ، والأفضل من ذلك توفير الطاقة الخضراء تمامًا لأسرة بأكملها.
وصممت شركة "زندور" الأمريكية نظاماً مدمجاً من البطاريات، ليبدو مثل محطة طاقة متنقلة، حيث يتم شحنه في ساعتين، ليعمل على تزويد المنزل بالكهرباء لمدة أسبوع.
وأطلق على النظام اسم "سوبر باس ڤي"، بحيث يتم شحنه في عدة طرق، فعن طريق قابس التيار الكهربائي المتردد AC يتم شحنه بالكامل في غضون ساعتين، أما عند شحنه بواسطة شاحن السيارات الكهربائية بقوة 3600 وات، فإن مدة الشحن تزيد قليلاً على ساعتين.
وكذلك بإمكان المستخدمين التحول إلى الطاقة الخضراء في شحنه، حيث يتم شحن النظام باستخدام الطاقة الشمسية في حوالي 3 ساعات.
ويمكن الجمع بين الشحن بالطاقة الشمسية مع الشحن بالمقابس الكهربائية، وشاحن السيارات الكهربائية في وقت واحد، للحصول بإجمالي شحن يبلغ 6600 وات.
وكشفت شركة "زندور" عن إمكانية مضاعفة سعة بطارية "سوبر باس ڤي"، من خلال إرفاقها مع بطارية أقمار اصطناعية بقوة 6.4 كيلو وات في الساعة.
وللحصول على سعة هائلة من تخزين الطاقة، تبلغ 64 كيلو وات في الساعة، يمكن توصيل وحدتين أساسيتين من نظام "سوبر باس ڤي"، مع ما يصل إلى 8 بطاريات قمر اصطناعي.
ويؤدي ذلك إلى تزويد المنزل بالكهرباء لأكثر من أسبوع دون الاتصال بشبكة الطاقة المنزلية، وذلك استناداً إلى استخدام ساكنيه للأجهزة الكهربائية.
ويسمح القدر الكبير من تخزين الطاقة في هذا النظام بالعديد من الاستخدامات، بما في ذلك شحن سيارة واحدة من "تسلا موديل 3" بالكهرباء، لمسافة تصل إلى 272 ميلاً.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن نظام "سوبر باس ڤي" يوفر طاقة أكثر بنسبة 42٪، مقارنةً مع أنواع البطاريات المستخدمة في محطات الطاقة المتنقلة.
ويمكن للنظام توفير طاقة كافية عند 3800 وات لمجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية، خاصةً عند استخدام مقابس بإمدادات كهربائية بقوة "120 – 240" فولت.
ويتميز نظام "سوبر باس ڤي" بعجلات خلفية مزودة بمحركات، لنقله بسهولة بدون إجهاد الجسم. ويمكن التحكم في تشغيله بدون لمس، من خلال اتصاله بميزة مساعد غوغل أو أمازون أو أليكسا.