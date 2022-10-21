نظام لتخزين الطاقة لن يترك منزلك يغرق في الظلام

ازدادت الحاجة إلى مصادر طاقة طارئة أو محمولة في ضوء العديد من الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان في السنوات الأخيرة.

ومما لا يثير الدهشة أن السوق الاستهلاكية كانت سريعة في تلبية الحاجة، وأنتجت عدة شركات فئات متعددة من مولدات الطاقة المحمولة التي تؤدي الغرض.

ورغم توفر شواحن طاقة لكل غرض، فإن القليل منها يمكنه حقًا تشغيل منزل بأكمله لأيام أو حتى أسبوع فقط على البطاريات التي تم شحنها لما يزيد قليلاً على ثلاث ساعات على الأكثر.

وهذا هو الاقتراح المغري الذي يطرحه نظام SuperBase V، حيث يقدم حلاً مريحًا وخاليًا من الإجهاد لتشغيل المنزل أثناء حالة الطوارئ، والأفضل من ذلك توفير الطاقة الخضراء تمامًا لأسرة بأكملها.