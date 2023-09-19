"كلاشينكوف" تكشف أول بندقية روسية مجهزة بكمبيوتر داخلي (فيديو)

بدأت شركة "كلاشينكوف" الروسية، ببيع بندقية MP-155 Ultima متعددة الأغراض التي حصلت على تقنيات مميزة وشكل أنيق، وتم اختبار البندقية وحصلت على شهادة المطابقة والاعتماد.

وحسب "روسيا اليوم"، صنعت البندقية من أجود المعادن المستعملة في صناعة الأسلحة وجهّزت بسككك مصنوعة من الألومينيوم والبيكاتين الخفيف والقوي لتسهيل تثبيت العديد من من الملحقات الخارجية عليها مثل أجهزة التسديد والمناظير البصرية والمناظير الليلية والمصابيح وغيرها.