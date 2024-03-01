5 عادات ليلية تزيد من قلقك دون أن تعلم

مع اقتراب اليوم من نهايته، يجد الكثيرون أنفسهم يتصارعون مع مستويات القلق المتزايدة، مما يعيق قدرتهم على الاسترخاء والنوم المريح.

وبحسب تقرير نشره موقع "huffpost"، يشير الخبراء إلى أن غياب عوامل التشتيت الموجودة أثناء النهار غالبًا ما يؤدي إلى تضخيم الأفكار القلقة في الليل، مما يدفع الأفراد إلى التفكير في مخاوفهم أثناء استعدادهم للنوم.

ومما يزيد من تعقيد هذا التحدي العادات الليلية التي تبدو غير ضارة والتي تؤدي عن غير قصد إلى تفاقم القلق، وبالتالي تعطيل التوازن اللازم للاسترخاء وتجديد النشاط.

يظهر تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يشار إليه بأنه تصرف سلبي، باعتباره السبب السائد في إدامة مستويات القلق، إذ إنّ التعرض المفرط للمحتوى السلبي على وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات الأخبار، وسيل المعلومات المحفزة يطغى على العقل، مما يعيق قدرته على الاسترخاء ويعزز حالة من القلق المتزايد. ويدعو الخبراء إلى وقف تصفح وسائل التواصل الاجتماعي قبل 30 دقيقة على الأقل من موعد النوم، والقيام بأنشطة بديلة مثل القراءة لتعزيز الهدوء.

ومما لا يقل ضررًا هو الاستغناء عن تقنيات الاسترخاء، إذ يؤكد الخبراء على الدور المحوري للاسترخاء في تخفيف القلق المسائي، ويحثون الأفراد على إعطاء الأولوية لممارسات مثل التأمل، أو تمارين التنفس العميق، أو التمدد اللطيف للتخفيف من أفكار القلق وتسهيل النوم المريح. ومن خلال الانفصال الواعي عن الأجهزة الرقمية وتبني أنشطة اليقظة الذهنية، يمكن للأفراد تهيئة بيئة مواتية للاسترخاء والصحة العقلية.

علاوة على ذلك، فإنّ الميل إلى اجترار مظالم الماضي أو القلق بشأن الشكوك المستقبلية يظهر كمساهم شائع في القلق الليلي. وينصح الخبراء بعدم الخضوع لهذه التمارين العقلية، التي تعمل على التحقق من التهديدات المتصورة وإدامة القلق. وبدلاً من ذلك، يدعون إلى تنفيذ فترات قلق منظمة، مما يسمح للأفراد بمعالجة المخاوف في أوقات محددة مع الحفاظ على روتين ما قبل النوم.

كما ألقى الخبراء الضوء على التأثير الضار للانخراط في مناقشات أو جدالات مرهقة قبل النوم. ففي حين أن تبادل أطراف الحديث مع الأحباء قد يبدو مفيدًا للنفسية، إلا أنّ المحادثات التي تنحرف إلى منطقة مزعجة وحادة يمكن أن تزيد من مستويات القلق عن غير قصد، مما يعيق الانتقال إلى النوم العميق. ويؤكد الخبراء على أهمية الحفاظ على بيئة عاطفية إيجابية أثناء المحادثات المسائية، وتعزيز جو ملائم للاسترخاء.

وبالمثل، يؤكد الخبراء على أهمية رسم الحدود بين العمل والحياة الشخصية، ويحذرون من الانجرار وراء التحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل قبل النوم، لأن هذه الممارسة تعطل التوازن الدقيق الضروري للنوم المريح. ومن خلال وضع حدود واضحة وإعطاء الأولوية للرعاية الذاتية، يستطيع الأفراد حماية صحتهم العقلية وتحسين رفاهيتهم بشكل عام.

وفي نهاية المطاف، فإن الاعتراف بهذه العادات الليلية كمسببات محتملة للقلق يؤكد أهمية التدخل الاستباقي وممارسات الرعاية الذاتية. وفي الحالات التي يعيق فيها القلق بشكل كبير الاسترخاء في المساء، يتم تشجيع طلب الدعم من المختصين، إذ يمكن للمعالجين المجهزين بأدوات وإستراتيجيات متخصصة تمكين الأفراد من مواجهة قلقهم وإدارته بفعالية، وتعزيز الشعور بالهدوء واستعادة التوازن في روتينهم الليلي.