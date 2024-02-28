التلفزيون الإيطالي يسخر من الرئيس الأمريكي بايدن (فيديو)
سخر التلفزيون الإيطالي في مشاهد فكاهية بثَّها عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصة بعد ارتفاع معدل عثرات الأخير، وتصاعد الشكوك بشأن صحته العقلية.
ونقل "راديو جنوة" مشهدًا تمثيليًّا، يحاكي شخصية جو بايدن أثناء إلقائه الخطابات، بينما تعثر الممثل صاحب شخصية الرئيس الأمريكي بضع مرات قبل وصوله إلى المنصة، كما ظهر وهو يتلعثم بشدة ولا يعرف ما يقول.
وتأتي سخرية التلفزيون الإيطالي من الرئيس بايدن، تزامنًا مع فوزه والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية الحزبية في ولاية ميشيغان.
وأثارت هفوات الرئيس بايدن، خاصة أثناء إلقائه الخطب الرسمية، جدلًا في الأوساط الأمريكية، وسط تصاعد الشكوك بشأن ظهور أعراض الزهايمر والخرف عليه.