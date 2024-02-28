التلفزيون الإيطالي يسخر من الرئيس الأمريكي بايدن (فيديو)

وتأتي سخرية التلفزيون الإيطالي من الرئيس بايدن، تزامنًا مع فوزه والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية الحزبية في ولاية ميشيغان.

وأثارت هفوات الرئيس بايدن، خاصة أثناء إلقائه الخطب الرسمية، جدلًا في الأوساط الأمريكية، وسط تصاعد الشكوك بشأن ظهور أعراض الزهايمر والخرف عليه.