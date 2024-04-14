عبدالله بو شهري.. مسرحية صُنع في الكويت تطيح بفنان آخر
خضع الفنان عبدالله بو شهري، لعلاج طبي بعد إجهاد تعرَّض له خلال عروض مسرحية "صُنع في الكويت" الراقصة المستمرة منذ عيد الفطر.
ونشر بوشهري مقطع فيديو لنفسه خلال قياس ضغطه الذي بدا مرتفعًا عن المستوى الطبيعي، قبل أن يتلقى حقنة وريدية، وهو بملابس العرض المسرحي.
وتعاطف متابعو بو شهري معه، بينما انتقد كثيرون المشرفين على المسرحية بسبب تكرار العروض يوميًّا لدوافع تجارية، دون مراعاة طاقة الفنانين المشاركين.
وكتبت إحدى المدونات عبر "إكس" في احتجاج على عروض المسرحية اليومية والمتواصلة، "مسرحية صنع في الكويت تحولت لمسرحية طاح في الكويت".
وتسببت العروض اليومية التي تصل لسبع مرات، بوعكة صحية مماثلة لشجون الهاجري، فيما آثرت ليالي دهراب الانسحاب.
وظهرت الهاجري بحالة إجهاد وتعب من العروض، بينما يقوم فريق طبي بعلاجها، فيما يحثها أحد المنظمين والمشرفين على المسرحية بالاستعداد للعرض السابع، مقدمًا لها ما قاله إنه فيتامين "سي".
كما كشفت ليالي دهراب أنها طلبت من المنظمين تقليل عدد العروض ليتاح لها الاستراحة، قبل أن تفاجَأ بقرارهم بالتخلي عنها نهائيًّا، منتقدة التخلي عنها وقطع رزقها بعد استغلال اسمها في الترويج للمسرحية على حد قولها.
وبجانب الهاجري ودهراب وبوشهري، يشارك في المسرحية أيضًا علي كاكولي، وآلاء الهندي، وإيمان الحسيني، وعبدالله عبدالرضا، وحسن عبدال، وروان العلي، وجمال الصالح، وعلي المهيني، ومحمد المنصوري.. تأليف جاسم الجلاهمة، وإخراج شملان النصار.