عبدالله بو شهري.. مسرحية صُنع في الكويت تطيح بفنان آخر

وتعاطف متابعو بو شهري معه، بينما انتقد كثيرون المشرفين على المسرحية بسبب تكرار العروض يوميًّا لدوافع تجارية، دون مراعاة طاقة الفنانين المشاركين.

وكتبت إحدى المدونات عبر "إكس" في احتجاج على عروض المسرحية اليومية والمتواصلة، "مسرحية صنع في الكويت تحولت لمسرحية طاح في الكويت".

وتسببت العروض اليومية التي تصل لسبع مرات، بوعكة صحية مماثلة لشجون الهاجري، فيما آثرت ليالي دهراب الانسحاب.

وظهرت الهاجري بحالة إجهاد وتعب من العروض، بينما يقوم فريق طبي بعلاجها، فيما يحثها أحد المنظمين والمشرفين على المسرحية بالاستعداد للعرض السابع، مقدمًا لها ما قاله إنه فيتامين "سي".