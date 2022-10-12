عاملون في دار رعاية يرعبون الأطفال بشكل مروع
ألقت سلطات الأمن في ولاية ميسيسيبي الأمريكية القبض على 4 عاملين في إحدى دور رعاية الأطفال، للتحقيق معهم، في مقطع مصور ظهروا فيه وهم يرعبون الأطفال الصغار بشكل مروع.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة نشرت على فيسبوك أحد العاملين في مركز Lil 'Blessings لرعاية الأطفال وتعليمهم في هاميلتون، وهو يرتدي قناع الهالوين ويصرخ في وجه عدد من الأطفال.
وفي أحد مقاطع الفيديو المروعة التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق، شوهدت موظفة، عرّفت نفسها على أنها "CeeCee" وهي تمسك بالأطفال الذين كانوا يهربون في رعب.
وقالت شيلا ساندرز ، التي تعمل في الحضانة منذ عام 1987 وتمتلكها منذ 20 عامًا، إنها لم تكن على علم بمقاطع الفيديو حتى تم تداولها على الإنترنت في 5 أكتوبر/تشرين الأول.
وبعد انتشار المقاطع، عبّر آباء الأطفال على الفور عن اشمئزازهم من مقاطع الفيديو مع استمرار دعمهم للرعاية النهارية.
وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدأت الحيلة "الخبيثة" بعد أن اشترت الموظفة "CeeCee" القناع في محاولة لإخافة زميلها في العمل.
وقالت الموظفة في مقطع فيديو خرجت فيه للاعتذار: "باختصار القصة الطويلة ، اشتريت الأقنعة لإخافتها في النهاية وتم استخدامها بشكل غير لائق".
وأضافت: "لكن ما لم تروه جميعًا كان بعد أن غادرت الغرفة، خلعتها وعدت إلى الفصل وقلت: CeeCee حصلت على الوحش. لن يعود. وكانوا يعانقونني. لقد عرفت هؤلاء الأطفال طوال حياتهم".
من جانبها، شاركت جينيفر كايلا نيومان العاملة التي تدعي أنها صورت مقاطع الفيديو، ردًا طويلًا على فيسبوك، قائلة إنها سجلت الوقائع ليس لأنها اعتقدت أنها مضحكة، ولكن لأنها كانت تحاول إظهار أفعال زملائها في العمل للآباء.
وقالت: "حدث ذلك سابقاً ولم أملك الدليل لأني لم أصور الواقعة، وعندما سمعت أنها ستفعل ذلك مرة أخرى، قمت بالتسجيل للحصول على الدليل، ثم تم إرسال الفيديو إلى الآباء لتوضيح كيفية معاملة طفلهم".