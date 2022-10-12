عاملون في دار رعاية يرعبون الأطفال بشكل مروع

ألقت سلطات الأمن في ولاية ميسيسيبي الأمريكية القبض على 4 عاملين في إحدى دور رعاية الأطفال، للتحقيق معهم، في مقطع مصور ظهروا فيه وهم يرعبون الأطفال الصغار بشكل مروع.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة نشرت على فيسبوك أحد العاملين في مركز Lil 'Blessings لرعاية الأطفال وتعليمهم في هاميلتون، وهو يرتدي قناع الهالوين ويصرخ في وجه عدد من الأطفال.

وفي أحد مقاطع الفيديو المروعة التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق، شوهدت موظفة، عرّفت نفسها على أنها "CeeCee" وهي تمسك بالأطفال الذين كانوا يهربون في رعب.