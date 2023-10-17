ويل سميث ردًا على تصريحات زوجته عن انفصالهما: "الإشعارات معطلة"
جاء أول تعليق شخصي من الممثل الأمريكي ويل سميث على تصريحات زوجته في مذكراتها بشأن انفصالهما "سرًّا" قبل نحو 7 أعوام، عبر حسابه في "أنستغرام".
وخرج "سميث" في مقطع فيديو بثه وهو في قارب وسط الماء، معلقًا على الفيديو بأن "إحدى حسناته أنه يمكنه النوم في أي مكان"، فيما ألمح في تعليق مبهم على الفيديو كذلك: "الإشعارات معطلة".
ويبدو أن الممثل الأمريكي أراد تجاهل الأنباء التي تناولت خبر انفصاله عن زوجته جادا سميث.
وكان بيان آخر، نشرته وسائل إعلام عالمية عن تعليق ويل سميث على مذكرات زوجته، مؤكدًا أن المذكرات "أيقظته"، متحدثًا عن الجانب الذي لم يكن يره سابقًا في زوجته.
وقال في رسالة عبر البريد الإلكتروني لصحيفة "نيويورك تايمز": "عندما تكون مع شخصٍ ما لأكثر من نصف حياتك، يحدث نوع من العمى العاطفي، ويمكنك بسهولة أن تفقد حساسيتك تجاه الفروق الدقيقة المخفية وجماله الرقيق".
وأضاف: "ما تم الكشف عنه في المذكرات نوعًا ما "أيقظني" وأدركت أيضًا أنها أكثر مرونة وذكاء ورحمة مما كنت أفهمه".
وكانت جادا سميث كشفت في مقابلة إعلامية سابقة أنها انفصلت عن زوجها ويل سرّا منذ عام 2016، لكنهما لا يفكران مطلقًا في الطلاق.