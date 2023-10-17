ويل سميث ردًا على تصريحات زوجته عن انفصالهما: "الإشعارات معطلة"

جاء أول تعليق شخصي من الممثل الأمريكي ويل سميث على تصريحات زوجته في مذكراتها بشأن انفصالهما "سرًّا" قبل نحو 7 أعوام، عبر حسابه في "أنستغرام".

وخرج "سميث" في مقطع فيديو بثه وهو في قارب وسط الماء، معلقًا على الفيديو بأن "إحدى حسناته أنه يمكنه النوم في أي مكان"، فيما ألمح في تعليق مبهم على الفيديو كذلك: "الإشعارات معطلة".

ويبدو أن الممثل الأمريكي أراد تجاهل الأنباء التي تناولت خبر انفصاله عن زوجته جادا سميث.