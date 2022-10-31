رغم عرض باريس سان جيرمان.. إندريك يختار ريال مدريد

وأوضح أن "الشرط الجزائي للاعب يعد الهاجس الأكبر لريال مدريد والذي يصل إلى 60 مليون يورو مع عقد يمتلكه مع بالميراس حتى 2025، لكن ريال مدريد لا يريد دفع أكثر من 30-40 مليون يورو مع بعض المكافآت التي ستضاف إلى عقده، لذلك الاتفاق مع بالميراس سيكون بداية إغلاق هذه الصفقة".

وشدد "بموجب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا يمكن لإندريك اللعب خارج دولته حتى يبلغ 18 عامًا، ولكن يجب التوقيع معه لضمانه في المستقبل، وهذا الأمر تم مع فينيسيوس جونيو ورودريغو وهما مثالان يعرفهما إندريك جيدًا".

وذاع صيت إندريك، البالغ 16 عامًا، منذ بداية العام الجاري، بعد التتويج بلقب كأس ساو باولو للشباب في البرازيل، ثم أسهم في حصد لقب الدوري البرازيلي تحت 20 عامًا وكأس البرازيل تحت 19 عامًا.

ومع منتخب البرازيل تحت 16 عامًا حقق لقب بطولة مونتايغو الدولية.

وشارك إندريك للمرة الأولى هذا الموسم مع بالميراس في السادس من أكتوبر كبديل في الفوز على كوريتيبا بنتيجة 4-0.

وبعد 19 يومًا، استطاع إندريك أن يشارك كبديل ويسهم في فوز بالميراس بتسجيل ثنائية أمام أتلتيكو باراناينسي في الفوز بنتيجة 3-1 بعمر 16 عامًا و96 يومًا.

يذكر أن اللاعب يحق له الانتقال لأي فريق عقب إتمام سن الـ18 ووقع على عقد منذ أشهر قليلة يبقيه مع بالميراس حتى صيف 2025.

البرازيلي الشاب سجل 165 هدفًا في 169 مباراة بقميص فريق الشباب.