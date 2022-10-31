رغم عرض باريس سان جيرمان.. إندريك يختار ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي إندريك فيليبي، لاعب بالميراس، حسم قراره باختيار الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، رغم العروض الأخرى التي تلقاها وكان أبرزها من باريس سان جيرمان الفرنسي.
ووفقًا لما ذكره الصحفي الإسباني بشبكة "ABC"، توماس غونزاليس، يوم الاثنين، فقد "اختار إندريك، الانضمام لنادي ريال مدريد وينتظر أن يتم تقديم عرض رسمي لناديه، فكان حلمه هو اللعب في النادي الإسباني منذ بدأ التألق في أكاديمية بالميراس قبل 5 سنوات".
وأضاف "إندريك تواجد في ملعب سانتياغو برنابيو، معقل ريال مدريد بمباراة الريمونتادا ضد باريس سان جيرمان، وأحد الأشخاص أخبره بأنه (يمكنك أيضا تجربة هذه الانتصارات إذا اتيت للميرنغي)، كما إن والده كان معه في تلك الليلة وكان صريحًا بتأكيده أنه يريد أن يوقع ابنه لريال مدريد".
وأشار غونزاليس "جوني كالافات وفاغنر ريبيرو (وهو وكيل أعمال معروف في البرازيل وصديق لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز) لعبا دورًا مهمًّا في تعزيز رغبة الأب والابن بإقناعهما بريال مدريد، المتبقي فقط هو تقديم النادي عرضه الرسمي لبالميراس، خاصة أن ناديي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان يراقبان اللاعب، ولهذا السبب على ريال مدريد اتخاذ خطوة للأمام".
وأوضح أن "الشرط الجزائي للاعب يعد الهاجس الأكبر لريال مدريد والذي يصل إلى 60 مليون يورو مع عقد يمتلكه مع بالميراس حتى 2025، لكن ريال مدريد لا يريد دفع أكثر من 30-40 مليون يورو مع بعض المكافآت التي ستضاف إلى عقده، لذلك الاتفاق مع بالميراس سيكون بداية إغلاق هذه الصفقة".
وشدد "بموجب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا يمكن لإندريك اللعب خارج دولته حتى يبلغ 18 عامًا، ولكن يجب التوقيع معه لضمانه في المستقبل، وهذا الأمر تم مع فينيسيوس جونيو ورودريغو وهما مثالان يعرفهما إندريك جيدًا".
وذاع صيت إندريك، البالغ 16 عامًا، منذ بداية العام الجاري، بعد التتويج بلقب كأس ساو باولو للشباب في البرازيل، ثم أسهم في حصد لقب الدوري البرازيلي تحت 20 عامًا وكأس البرازيل تحت 19 عامًا.
ومع منتخب البرازيل تحت 16 عامًا حقق لقب بطولة مونتايغو الدولية.
وشارك إندريك للمرة الأولى هذا الموسم مع بالميراس في السادس من أكتوبر كبديل في الفوز على كوريتيبا بنتيجة 4-0.
وبعد 19 يومًا، استطاع إندريك أن يشارك كبديل ويسهم في فوز بالميراس بتسجيل ثنائية أمام أتلتيكو باراناينسي في الفوز بنتيجة 3-1 بعمر 16 عامًا و96 يومًا.
يذكر أن اللاعب يحق له الانتقال لأي فريق عقب إتمام سن الـ18 ووقع على عقد منذ أشهر قليلة يبقيه مع بالميراس حتى صيف 2025.
البرازيلي الشاب سجل 165 هدفًا في 169 مباراة بقميص فريق الشباب.