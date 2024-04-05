تعرض الأمير بدر بن عبد المحسن لوعكة صحية

وكتب الإعلامي فهد الأحمري: "مهندس الكلمة الذي علمنا الحب وسافر بقلوبنا في فضاء الحرف العذب الرقيق، شفاء وعافية لقلبك النقي".

كما شارك الفنان العماني سالم العريمي بالدعاء للشاعر: "اللهم اشفِ الامير بدر بن عبد المحسن شفاءً لا يغادر سقمًا و البسه ثوب العافيه".

والأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود من مواليد الرياض عام 1949، وعيّن سنة 1973 بمنصب رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون كما عُيّن رئيساً لتنظيم الشعر.

وغنّى للأمير بدر بن عبد المحسن أشهر مطربي الخليج والعالم العربي، ومن بينهم الفنانين طلال مداح ومحمد عبده ونوال الكويتية وكاظم الساهر وأصالة وعبد المجيد عبدالله وعبد الكريم عبد القادر وعبد الله الرويشد وغيرهم.