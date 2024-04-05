تعرض الأمير بدر بن عبد المحسن لوعكة صحية
تفاعل طيف واسع من مواطني المملكة العربية السعودية مع أنباء متداولة عن تعرض الأمير والشاعر البارز بدر بن عبد المحسن لوعكة صحية.
ودعمت شخصيات سعودية بارزة ومشاهير الأمير بدر في ظل أزمته الصحية، التي لم تتضح تفاصيلها بعد.
وشاركوا ضمن هاشتاغ #بدر_بن_عبدالمحسن على منصة إكس (تويتر سابقا) في الدعاء للأمير والشاعر البارز، ومن ضمنهم الخبير الفلكي المعروف خالد الزعاق، حيث كتب في تغريدة له: "قدامك العافية وماتشوف شر".
بدوره، شارك الشاعر حمد المنيف بأبيات شعرية، تمتدح الأمير بدر وترجو له العافية: "سلامتك يا ضحكة الشعر والقاف يا مطوِّع حروف القصيد العنيدة لك في سما الأمجاد هامة وميلاف يا ملهمٍ كل العقول الرشيدة الأرض أرضك والسما كانت لحاف لين أمطرت شعرك قصيدة قصيدة (أبيات منقوله) سلامتك وطهور إن شاء الله يا نبض الشعر وروح القصيده".
وكتب الإعلامي فهد الأحمري: "مهندس الكلمة الذي علمنا الحب وسافر بقلوبنا في فضاء الحرف العذب الرقيق، شفاء وعافية لقلبك النقي".
كما شارك الفنان العماني سالم العريمي بالدعاء للشاعر: "اللهم اشفِ الامير بدر بن عبد المحسن شفاءً لا يغادر سقمًا و البسه ثوب العافيه".
والأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود من مواليد الرياض عام 1949، وعيّن سنة 1973 بمنصب رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون كما عُيّن رئيساً لتنظيم الشعر.
وغنّى للأمير بدر بن عبد المحسن أشهر مطربي الخليج والعالم العربي، ومن بينهم الفنانين طلال مداح ومحمد عبده ونوال الكويتية وكاظم الساهر وأصالة وعبد المجيد عبدالله وعبد الكريم عبد القادر وعبد الله الرويشد وغيرهم.