سيناتور أمريكي يثير سخرية باستجواب "غريب" لمدير تيك توك

تعرض السيناتور الأمريكي الجمهوري توم كوتون، في الساعات الماضي، إلى موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جلسة استجواب بينه وبين الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك.

ووثقت كاميرات مجلس الشيوخ، الجلسة، بين السيناتور كوتون، والرئيس التنفيذي شو زي تشيو.

وكانت الجلسة تتعلق بسلامة الأطفال على منصات التواصل أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، يوم الأربعاء المنصرم.

وسأل السيناتور الأمريكي، تشيو، قائلاً له: "من أي دولة أنت"، فأجابه الأخير "سنغافورة". ثم سأله إن كان يحمل الجنسية الصينية، فنفى الرئيس التنفيذي ذلك.

وعاود السيناتور كوتون سؤاله إن كان لديه أي جنسية أخرى أو هل له جواز سفر سنغافوري، فقال تشيو إنه "لا يحمل أي جنسية أخرى بخلاف السينغافورية، وإنه خدم في جيش بلاده عامين ونصف".