موظفون سعوديون يفاجؤون بهدية مؤثرة من زميل متوفى

فوجئ موظفون سعوديون، اليوم الإثنين، بهدية مؤثرة وصلتهم إلى مقر عملهم باسم زميل لهم رحل مؤخراً وقررت والدته تذكير زملائه به.

فمع عودة الموظفين لعملهم في السعودية، اليوم الإثنين، بعد إجازة عيد الفطر الطويلة، وصلت الهدية إلى مقر عمل موظفي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإدارة المساجد في محافظة الأفلاج في منطقة الرياض.

ونشر عدد من الموظفين صوراً للهدية التي تحمل اسم زميلهم تركي بن سالم الشريد، والذي رحل قبل شهر رمضان المنصرم، وهي عبارة عن علبة كبيرة من قطع الشوكولاتة، ومسبحة إلكترونية.

وأرفقت الأم هديتها مع تهنئة بعيد الفطر، وعبارة مكتوبة جاء فيها: "عيدية من أهل أخوكم المرحوم تركي سالم الشريد، لا تنسونه من صالح دعاءكم".