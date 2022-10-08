كونتي يبكي أثناء دقيقة الصمت على وفاة مساعده فينتروني متأثرا بإصابته بالسرطان (فيديو)

وتوفي مدرب اللياقة في توتنهام، جيان بييرو فينتروني، بسبب إصابته بسرطان الدم عن عمر ناهز 61 عاما.

وانضم مدرب اللياقة البدنية إلى فريق المدرب أنطونيو كونتي عام 2021، وهو الذي يلقب بالمارينز في إيطاليا بسبب أنظمة تدريبه القاسية.

وبعد مرضه، تم نقل فينتروني إلى مستشفى في نابولي، قبل وفاته، يوم الخميس الماضي، وقرر توتنهام هوتسبير إلغاء مؤتمره الصحفي مع كونتي.

وأصدر توتنهام بيانا قال فيه: "نشعر بالحزن للإعلان عن وفاة مدرب اللياقة البدنية جيان بييرو فينتروني".

وتابع البيان: "انضم المدرب البالغ من العمر 61 عاما إلى السبيرز في نوفمبر 2021، كجزء من فريق عمل كونتي، حيث شغل سابقا مناصب في يوفنتوس وكاتانيا وسونينغ وإيفرغراند وأغاكسيو".

وأضاف: "نظرا لأنه محبوب خارج الملعب، سرعان ما أصبح فينتروني شخصية ذات شعبية مع اللاعبين وطاقم العمل. سيفتقده الجميع في النادي كثيرا، نتضامن مع عائلته وأصدقائه في هذا الوقت الحزين".

من جانبه، قال كونتي قبل المباراة: "العثور على كلمات لرثاء جيان بييرو أمر صعب للغاية في هذه اللحظة، لقد دمرنا حقًا ما حدث، لم يتوقع أحد أن يحدث هذا الأمر، لكن في بعض الأحيان تعرف أن الحياة ليست دائما بها مواقف إيجابية".

وأردف: "ولهذا السبب علينا أن نتعامل بأفضل طريقة ممكنة لأنني أعرف أن جيان بييرو أراد البقاء قويا ومواصلة القيام بعملنا بالطريقة التي علمنا إياها".

ويأمل توتنهام التعافي بعد مباراتين بدون فوز، حيث سقطوا في مباراتهم الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام آرسنال بنتيجة 3-1، ويسعى للفوز على برايتون اليوم للحفاظ على المركز الثالث.

وتعادل توتنهام سلبيا مع نظيره آينتراخت فرانكفورت، مساء الثلاثاء الماضي، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا.

بينما يحتل برايتون المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة اليوم برصيد 14 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن توتنهام الذي يحتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة.